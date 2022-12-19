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    Опубликована символическая сборная ЧМ-2022 по версии Opta

    Статистический портал Opta составил символическую сборную чемпионата мира-2022 в Катаре.

    Вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия).

    Защитники: Тео Эрнандес (Франция), Маркиньос (Бразилия), Йошко Гвардиол (Хорватия), Ашраф Хакими (Марокко).

    Полузащитники: Бруну Фернандеш (Португалия), Орельен Чуамени, Антуан Гризманн (оба – Франция).

    Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция), Хулиан Альварес, Лионель Месси (оба – Аргентина).

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 15:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +99297

      zigbert 42 минуты назад

      Ливакович конечно был хорош но вместо его можно было поставить Мартинеса за подвиг в финале. А вместо Маркиньоса - ван Дейка.

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