Опубликована символическая сборная ЧМ-2022 по версии Opta

Статистический портал Opta составил символическую сборную чемпионата мира-2022 в Катаре.
Вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия).
Защитники: Тео Эрнандес (Франция), Маркиньос (Бразилия), Йошко Гвардиол (Хорватия), Ашраф Хакими (Марокко).
Полузащитники: Бруну Фернандеш (Португалия), Орельен Чуамени, Антуан Гризманн (оба – Франция).
Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция), Хулиан Альварес, Лионель Месси (оба – Аргентина).
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Источник: Opta