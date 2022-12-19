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Опубликована символическая сборная ЧМ-2022 по версии Opta

19 декабря 2022, 15:09
3

Статистический портал Opta составил символическую сборную чемпионата мира-2022 в Катаре.

Вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия).

Защитники: Тео Эрнандес (Франция), Маркиньос (Бразилия), Йошко Гвардиол (Хорватия), Ашраф Хакими (Марокко).

Полузащитники: Бруну Фернандеш (Португалия), Орельен Чуамени, Антуан Гризманн (оба – Франция).

Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция), Хулиан Альварес, Лионель Месси (оба – Аргентина).

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Источник: Opta
Чемпионат мира Хорватия Франция Бразилия Марокко Португалия Аргентина Месси Лионель Гризманн Антуан Маркиньос Фернандеш Бруну Мбаппе Килиан Эрнандес Тео Ливакович Доминик Хакими Ашраф Чуамени Орельен Гвардиол Йошко Альварес Хулиан
Комментарии (3)
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zigbert
1671454920
Ливакович конечно был хорош но вместо его можно было поставить Мартинеса за подвиг в финале. А вместо Маркиньоса - ван Дейка.
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Теркчанин
1671457677
Модрича забыли
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Чермындыр
1671458422
Вместо Чуамени можно было бы и Амрабата поставить
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