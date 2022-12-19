Опубликована символическая сборная ЧМ-2022 от L’Equipe

Французское издание L’Equipe представило свою версию символической сборной чемпионата мира-2022.
Вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия);
Защитники: Ашраф Хакими (Марокко), Ромен Сайсс (Марокко), Йошко Гвардиол (Хорватия), Маркос Акунья (Аргентина);
Полузащитники: Энцо Фернандес (Аргентина), Софиан Амрабат (Марокко), Лука Модрич (Хорватия);
Нападающие: Букайо Сака (Англия), Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция).
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!
Источник: твиттер Footballogue