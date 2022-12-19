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    Опубликована символическая сборная ЧМ-2022 от L’Equipe

    Французское издание L’Equipe представило свою версию символической сборной чемпионата мира-2022.

    Вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия);

    Защитники: Ашраф Хакими (Марокко), Ромен Сайсс (Марокко), Йошко Гвардиол (Хорватия), Маркос Акунья (Аргентина);

    Полузащитники: Энцо Фернандес (Аргентина), Софиан Амрабат (Марокко), Лука Модрич (Хорватия);

    Нападающие: Букайо Сака (Англия), Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция).

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    Источник: твиттер Footballogue

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3791

      serppion 22 минуты назад

      Марокко, Марокко, Марокко, Хорватия, Хорватия, Хорватия и всего один француз. А в итоге Франция - серебро, Марокко - деревяшка. L’Equipe хоть и французское издание, но уж очень субъективное.

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      Рейтинг: +9653

      САДЫЧОК 53 минуты назад

      Смешно !
      Где Де Поуль , вратарь Мартинес ,Варан , Гризманн, Альварез....

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      Рейтинг: +613

      Октавиус 1 час назад

      странно видеть слева в обороне косячного Акунью, а не Тео Эрнандеса. Ну и Гризманна явно не хватает в сборной

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