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    ESPN опубликовал рейтинг самых спорных судейских решений на ЧМ-2022

    Журналисты ESPN составили топ-10 самых спорных моментов с участием VAR на прошедшем чемпионате мира.

    • Отмененный гол Антуана Гризманна в ворота Туниса;
    • Пенальти сборной Португалии в матче с Уругваем за игру рукой Хосе Хименеса;
    • Пенальти в ворота Польши за фол Войчеха Щесны против Лионеле Месси;
    • Засчитанный гол Японии в ворота Испании после возможного вылета мяча за пределы поля;
    • Отмена гола Эннера Валенсии из-за офсайда в матче-открытии Катар – Эквадор;
    • Решение не назначать пенальти после столкновения Тео Эрнандеса и Софиана Буфала в полуфинале Франция – Марокко;
    • Решение не назначать пенальти после столкновения Гарри Кейна с Дайотом Упамекано в 1/4 финала;
    • Назначение пенальти из-за падения Криштиану Роналду после контакта с Мохаммедом Салису в матче Португалия – Гана;
    • Решение не назначать пенальти после столкновения Даниэля Амарти и Дарвина Нуньеса в матче Уругвай – Гана;
    • Отмена пенальти в пользу Хорватии в матче с Бельгией из-за офсайда у Деяна Ловрена.

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    Источник: ESPN

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