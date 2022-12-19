ESPN опубликовал рейтинг самых спорных судейских решений на ЧМ-2022

Журналисты ESPN составили топ-10 самых спорных моментов с участием VAR на прошедшем чемпионате мира.
- Отмененный гол Антуана Гризманна в ворота Туниса;
- Пенальти сборной Португалии в матче с Уругваем за игру рукой Хосе Хименеса;
- Пенальти в ворота Польши за фол Войчеха Щесны против Лионеле Месси;
- Засчитанный гол Японии в ворота Испании после возможного вылета мяча за пределы поля;
- Отмена гола Эннера Валенсии из-за офсайда в матче-открытии Катар – Эквадор;
- Решение не назначать пенальти после столкновения Тео Эрнандеса и Софиана Буфала в полуфинале Франция – Марокко;
- Решение не назначать пенальти после столкновения Гарри Кейна с Дайотом Упамекано в 1/4 финала;
- Назначение пенальти из-за падения Криштиану Роналду после контакта с Мохаммедом Салису в матче Португалия – Гана;
- Решение не назначать пенальти после столкновения Даниэля Амарти и Дарвина Нуньеса в матче Уругвай – Гана;
- Отмена пенальти в пользу Хорватии в матче с Бельгией из-за офсайда у Деяна Ловрена.
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Источник: ESPN