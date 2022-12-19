ESPN опубликовал рейтинг самых спорных судейских решений на ЧМ-2022

Журналисты ESPN составили топ-10 самых спорных моментов с участием VAR на прошедшем чемпионате мира.

Отмененный гол Антуана Гризманна в ворота Туниса;

Пенальти сборной Португалии в матче с Уругваем за игру рукой Хосе Хименеса;

Пенальти в ворота Польши за фол Войчеха Щесны против Лионеле Месси;

Засчитанный гол Японии в ворота Испании после возможного вылета мяча за пределы поля;

Отмена гола Эннера Валенсии из-за офсайда в матче-открытии Катар – Эквадор;

Решение не назначать пенальти после столкновения Тео Эрнандеса и Софиана Буфала в полуфинале Франция – Марокко;

Решение не назначать пенальти после столкновения Гарри Кейна с Дайотом Упамекано в 1/4 финала;

Назначение пенальти из-за падения Криштиану Роналду после контакта с Мохаммедом Салису в матче Португалия – Гана;

Решение не назначать пенальти после столкновения Даниэля Амарти и Дарвина Нуньеса в матче Уругвай – Гана;

Отмена пенальти в пользу Хорватии в матче с Бельгией из-за офсайда у Деяна Ловрена.

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