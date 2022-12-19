Вратарь Аргентины Мартинес в раздевалке объявил минуту молчания «для Мбаппе, который умер»

Странное неуважение со стороны аргентинцев. Вроде должны быть положительные эмоции, а из них г@вно исходит.
Аргентина стала чемпионом мира, обыграв в финале Францию.
После матча вратарь аргентинской сборной Эмилиано Мартинес в раздевалке поиздевался над Килианом Мбаппе.
Футболисты хором распевали слова «минута молчания», а Мартинес крикнул «для Мбаппе, который умер».
- Аргентина победила в серии пенальти.
- Матч завершился ничьей 3:3, Мбаппе оформил хет-трик.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!