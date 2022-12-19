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    Вратарь Аргентины Мартинес в раздевалке объявил минуту молчания «для Мбаппе, который умер»

    Аргентина стала чемпионом мира, обыграв в финале Францию.

    После матча вратарь аргентинской сборной Эмилиано Мартинес в раздевалке поиздевался над Килианом Мбаппе.

    Футболисты хором распевали слова «минута молчания», а Мартинес крикнул «для Мбаппе, который умер».

    • Аргентина победила в серии пенальти.
    • Матч завершился ничьей 3:3, Мбаппе оформил хет-трик.

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    Источник: RMC Sport

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +789

      Solist345345 15 минут назад

      Странное неуважение со стороны аргентинцев. Вроде должны быть положительные эмоции, а из них г@вно исходит.

      1
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      Рейтинг: +18115

      житель СПб 18 минут назад

      Да, нехорошо. Но тут зря на него набрасываются. Это - эмоции, он был не в нормальном состоянии.

      0
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      Рейтинг: +1551

      koli4ka 23 минуты назад

      тяжёлое детство-признак плохого воспитания-это же закономерное явление ,посему не стоит ничему удивляться...

      1
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      Рейтинг: +465

      Таврида 26 минут назад

      Вот жеж дегенерат. Мбаппе ему трешку сунул только в одном матче, а что будет в еврокубках? Ааа, Астон Вилла не играет в Лиге чемпионов, бггг

      3
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      Рейтинг: +3818

      minaev23 1 час назад

      Животные!

      2
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      Рейтинг: +3011

      Nesterenko 1 час назад

      А че ты ему это в лицо не сказал? Придурь

      2
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      Рейтинг: +185

      teodogat 1 час назад

      Мбаппе - лучший игрок этого финала, 3 раза бил пенальти и всегда уверенно и без проблем, это в таком матче, все голы своей команды забил он, обычно все нормальные люди, даже соперники таких уважают, а тут такое... Сдуется эта Аргентина на следующем ЧМ, Месси уже не будет, Ди Мария тоже уйдет, одни ушлепки у них среди молодежи.

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      Рейтинг: +3239

      FRZZ 1 час назад

      Мартинес явно не далекий человек, соперника надо уважать.

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      Рейтинг: +6219

      порт 1 час назад

      Дебилоиды.

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      Рейтинг: +11

      БолельщикФранции 1 час назад

      Когда этот мартинес пытался в серии пенальти помешать футболистам Франции, я бы на их месте как дал бы ему со всей мощи бутсами ПО ЕГО ЯЙЦАМ! Да, удалили бы! Но и посмотрели бы, как этот гаденыш после этого отстоял бы!

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