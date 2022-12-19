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    Федотов: «Гол Месси французам нельзя было засчитывать. На поле было 13 аргентинцев»

    Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов считает, что судьи должны были отменить гол нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в дополнительное время в финале ЧМ-2022.

    • Когда Месси отправлял мяч в ворота на 109-й минуте, на поле выскочили двое запасных аргентинской сборной.
    • В этот момент на газоне оказались 13 футболистов одной команды.
    • Аргентина выиграла матч в серии пенальти и стала чемпионом мира.

    «В финале чемпионата мира забыли про базовые правила футбола. Да вообще на ЧМ про них говорить не приходится… На поле во время второго гола Месси было 13 человек, это, конечно, нарушение.

    Гол Месси нельзя было засчитывать, но это не вина Марциняка, а вопрос к VAR и резервному. Они должны были сказать, что гол Месси надо было отменять», – сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +812

      SLADE2019 9 минут назад

      Да и пенальти в сторону Франции левенький был, а толку? Останется навсегда счет на табло.

      0
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      Рейтинг: +368

      Ollegator 10 минут назад

      Отменять надо было твою судейскую лицензию, сразу после того как ты её получил)
      Да и я уверен на 100%, что у него у самого не хватило бы смелости отменить из-за такого нарушения гол.

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