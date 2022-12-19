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  • Федотов: «Гол Месси французам нельзя было засчитывать. На поле было 13 аргентинцев»

Федотов: «Гол Месси французам нельзя было засчитывать. На поле было 13 аргентинцев»

19 декабря 2022, 14:03
12

Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов считает, что судьи должны были отменить гол нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в дополнительное время в финале ЧМ-2022.

  • Когда Месси отправлял мяч в ворота на 109-й минуте, на поле выскочили двое запасных аргентинской сборной.
  • В этот момент на газоне оказались 13 футболистов одной команды.
  • Аргентина выиграла матч в серии пенальти и стала чемпионом мира.

«В финале чемпионата мира забыли про базовые правила футбола. Да вообще на ЧМ про них говорить не приходится… На поле во время второго гола Месси было 13 человек, это, конечно, нарушение.

Гол Месси нельзя было засчитывать, но это не вина Марциняка, а вопрос к VAR и резервному. Они должны были сказать, что гол Месси надо было отменять», – сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»
Чемпионат мира Аргентина Франция Месси Лионель Федотов Игорь
Комментарии (12)
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Ollegator
1671448103
Отменять надо было твою судейскую лицензию, сразу после того как ты её получил) Да и я уверен на 100%, что у него у самого не хватило бы смелости отменить из-за такого нарушения гол.
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SLADE2019
1671448156
Да и пенальти в сторону Франции левенький был, а толку? Останется навсегда счет на табло.
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ARSteven89
1671450698
А у Франции было произведено 7 замен (Тюрам, Коло-Муани, Коман, Камавинга, Фофана, Конате и Дисаси). К - квиты )))
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raritet
1671452041
ФИФА почему то забыли , что у них есть право на "звонок другу", Федотову.
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Давид59
1671452848
Не соглашусь. Дело в том, что в футболе есть "мелочи", на которые никогда не свистят. Или почти никогда. Например: второй мяч во время игры на поле (иногда судья сам его выбьет с поля). Или штрафной быстро пробит совсем не с места нарушения. Или последите, как вратари выбивают "с руки". Они почти всегда выскакивают за пределы штрафной с мячом в руках. И никогда за это их не наказывают.
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SuperNils
1671457157
Они разве могли хоть как-то повлиять на эпизод, находясь так далеко?
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jek718875
1671458570
Ну всё,если Федотов сказал, отменять, будет переигровка
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Spirit_78
1671458703
Какой же недоумок этот Федотов...
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zigbert
1671470976
Ничего удивительного. От Федотова можно услышать разные небылицы.
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