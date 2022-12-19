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    Стала известна символическая сборная ЧМ-2022 от WhoScored. В ней только один аргентинец

    Статистический портал WhoScored составил символическую сборную чемпионата мира-2022 в Катаре.

    В состав попал только один игрок сборной Аргентины, которая выиграла турнир. Это нападающий Лионель Месси, признанный ФИФА лучшим футболистом ЧМ-2022.

    Вратарь: Войцех Щенсны (Польша);

    Защитники: Тео Эрнандес (Франция), Родри (Испания), Гарри Магуайр (Англия), Ашраф Хакими (Марокко);

    Полузащитники: Каземиро (Бразилия), Джуд Беллингем (Англия), Бруну Фернандеш (Португалия);

    Нападающие: Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе (оба – Франция), Лионель Месси (Аргентина).

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    Источник: WhoScored

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11333

      alex1951 48 минут назад

      Зато этот один - стоит полкоманды!)))

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      Рейтинг: +5034

      ААМ 1 час назад

      Смешно. за 70 минут Де Мария показал и Гризману и Мбаппе, что им есть куда расти.

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      Рейтинг: +15

      rumit89 1 час назад

      Конечно все эти символические сборные всегда только формальность и вкусовщина ,и практически по всем позициям всегда можно спорить , но на мой взгляд в этой сборной точно мог бы быть Эмилиано Мартинес вместо Шченсны тем более роль Мартинеса в итоговой победе Аргентины нельзя недооценивать и я бы еще вместо например Родри поставил бы Гвардиола на мой взгляд Йошко вообще был лучшем центральным защитником на этом турнире.

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      Рейтинг: +46

      pashok_shatalov > rumit89 1 час назад

      Мартинес особо ничем не запомнился, только своими выходками и болтовнёй. Тот же Левакович достоин,который вытащил сборную Хорватии хоть и не всегда уверено вёл себя в основное время. На этом турнире во вратарской линии одним из лучших был Буну, который не плохо показал себя как в серии 11 метровых, так и по игре.

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      Рейтинг: +3403

      acor94 > rumit89 25 минут назад

      У Мартинеса 6.54
      Один из худших игроков сборной, между прочим по оценке. На 12 месте.

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