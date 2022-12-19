Стала известна символическая сборная ЧМ-2022 от WhoScored. В ней только один аргентинец

Статистический портал WhoScored составил символическую сборную чемпионата мира-2022 в Катаре.

В состав попал только один игрок сборной Аргентины, которая выиграла турнир. Это нападающий Лионель Месси, признанный ФИФА лучшим футболистом ЧМ-2022.

Вратарь: Войцех Щенсны (Польша);

Защитники: Тео Эрнандес (Франция), Родри (Испания), Гарри Магуайр (Англия), Ашраф Хакими (Марокко);

Полузащитники: Каземиро (Бразилия), Джуд Беллингем (Англия), Бруну Фернандеш (Португалия);

Нападающие: Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе (оба – Франция), Лионель Месси (Аргентина).

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