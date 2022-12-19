«Все, кто сомневался во мне, хорошенько отсосите». Де Пауль – после победы на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль обратился к хейтерам после финала чемпионата мира.

«Все, кто сомневался, во мне, хорошенько отсосите.

Меня били со всех сторон, но это не помешало мне. Так что отсосите все», – сказал де Пауль.

Аргентина победила Францию в серии пенальти.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.

Де Пауль отыграл все 7 матчей, проведя на поле 602 минуты.

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