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    «Все, кто сомневался во мне, хорошенько отсосите». Де Пауль – после победы на ЧМ-2022

    Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль обратился к хейтерам после финала чемпионата мира.

    «Все, кто сомневался, во мне, хорошенько отсосите.

    Меня били со всех сторон, но это не помешало мне. Так что отсосите все», – сказал де Пауль.

    • Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Де Пауль отыграл все 7 матчей, проведя на поле 602 минуты.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

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    Источник: TyC Sports

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +9653

      САДЫЧОК 49 минут назад

      Футболист классный ! Один из лучших , на ЧМ !
      Но , латиносы все такие , включая Месси !

      0
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      Рейтинг: +65

      IceRain 1 час назад

      ущербный какой-то

      0
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      Рейтинг: +52540

      MaxRnD 1 час назад

      Животное

      0
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      Рейтинг: +4718

      neveldomha 2 часа назад

      Идиот.

      0
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      Рейтинг: +3239

      FRZZ > neveldomha 1 час назад

      Точно идиот.

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      Рейтинг: +613

      Октавиус 2 часа назад

      Господи, какие же тупорылые колхозники стали чемпионами мира...

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      Рейтинг: +812

      SLADE2019 > Октавиус 1 час назад

      Дело в том, что колхозники для них - это большая похвала. Да даже идиоты, тоже похвала. Когда один мой знакомый моряк рассказывал различные истории, связанные с Аргентиной и аргентинцами, я думал, что он стебется над нами и мы в его клятвы в обратном не верили. Что то приблизительное к нелюдям эти аргентинцы.

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