«Все, кто сомневался во мне, хорошенько отсосите». Де Пауль – после победы на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль обратился к хейтерам после финала чемпионата мира.
«Все, кто сомневался, во мне, хорошенько отсосите.
Меня били со всех сторон, но это не помешало мне. Так что отсосите все», – сказал де Пауль.
- Аргентина победила Францию в серии пенальти.
- Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
- Де Пауль отыграл все 7 матчей, проведя на поле 602 минуты.
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Источник: TyC Sports