Месси установил минимум 13 рекордов на ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси впервые в карьере стал чемпионом мира.

На ЧМ-2022 в Катаре 35-летний форвард установил минимум 13 рекордов чемпионатов мира.

Аргентина победила Францию в серии пенальти.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.

Месси признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

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