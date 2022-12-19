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    Месси установил минимум 13 рекордов на ЧМ-2022

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси впервые в карьере стал чемпионом мира.

    На ЧМ-2022 в Катаре 35-летний форвард установил минимум 13 рекордов чемпионатов мира.

    • Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Месси признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 14:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +238

      гууд 1 час назад

      Всего 13 ? Кто считал? На плаху его!
      14- вышел на поле чм
      15 - почисал первый в игре бороду.
      16- первый увидел мяч на поле.
      17- узнал что крики со стадиона "мессии, месси" это ему.
      18- первый вышел из самолёта в катере.
      19- спросил где его золотой 9 мяч.
      20- просто бонус от арабов.
      21- первая потинка на ЧМ.
      22- до сих пор плачет об уходе из барсы.
      23- самый самый.
      23- опять бонус от арабов.
      24 - первый покормил верблюда в катаре.
      25- одел бутцу на правую а не на левую.
      26 - самый высокий игрок среди низких.
      27 - самый маленький игрок среди высоких.
      28- опять бонус но уже от фифа.
      29- узнал что у барсы есть месси а других курительные смеси.
      30- сначала месси стал чемпионом мира а потом только Аргентина.

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