Месси установил минимум 13 рекордов на ЧМ-2022

Всего 13 ? Кто считал? На плаху его!
14- вышел на поле чм
15 - почисал первый в игре бороду.
16- первый увидел мяч на поле.
17- узнал что крики со стадиона "мессии, месси" это ему.
18- первый вышел из самолёта в катере.
19- спросил где его золотой 9 мяч.
20- просто бонус от арабов.
21- первая потинка на ЧМ.
22- до сих пор плачет об уходе из барсы.
23- самый самый.
23- опять бонус от арабов.
24 - первый покормил верблюда в катаре.
25- одел бутцу на правую а не на левую.
26 - самый высокий игрок среди низких.
27 - самый маленький игрок среди высоких.
28- опять бонус но уже от фифа.
29- узнал что у барсы есть месси а других курительные смеси.
30- сначала месси стал чемпионом мира а потом только Аргентина.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси впервые в карьере стал чемпионом мира.
На ЧМ-2022 в Катаре 35-летний форвард установил минимум 13 рекордов чемпионатов мира.
- Аргентина победила Францию в серии пенальти.
- Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
- Месси признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!