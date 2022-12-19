Агуэро ответил на обвинения в оскорблении Камавинга

Экс-нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро прокомментировал свои слова в адрес французского полузащитника Эдуардо Камавинга.

Агуэро в прямом эфире в своей соцсети назвал Камавинга «членоголовым».

Он использовал испанское ругательство «cara de pinga», созвучное с фамилией француза.

«Во-первых, я ничего против него не имею. Во-вторых, это была шутка.

Тем более Камавинга сам постоянно шутит над своим именем.

Не ищите проблем там, где их нет», – написал Агуэро.

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