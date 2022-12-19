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    Агуэро ответил на обвинения в оскорблении Камавинга

    Экс-нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро прокомментировал свои слова в адрес французского полузащитника Эдуардо Камавинга.

    • Агуэро в прямом эфире в своей соцсети назвал Камавинга «членоголовым».
    • Он использовал испанское ругательство «cara de pinga», созвучное с фамилией француза.

    «Во-первых, я ничего против него не имею. Во-вторых, это была шутка.

    Тем более Камавинга сам постоянно шутит над своим именем.

    Не ищите проблем там, где их нет», – написал Агуэро.

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    Источник: твиттер Серхио Агуэро

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    19.12.2022 23:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23793

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Серёга Ахуэро зря оскорбил Эдика Камасутравингу, он хорошо играет головой.

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