Агуэро ответил на обвинения в оскорблении Камавинга

Серёга Ахуэро зря оскорбил Эдика Камасутравингу, он хорошо играет головой.
Экс-нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро прокомментировал свои слова в адрес французского полузащитника Эдуардо Камавинга.
- Агуэро в прямом эфире в своей соцсети назвал Камавинга «членоголовым».
- Он использовал испанское ругательство «cara de pinga», созвучное с фамилией француза.
«Во-первых, я ничего против него не имею. Во-вторых, это была шутка.
Тем более Камавинга сам постоянно шутит над своим именем.
Не ищите проблем там, где их нет», – написал Агуэро.
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