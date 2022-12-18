Сборная Аргентины стала чемпионом мира-2022, победив в финале по пенальти Францию.

Основное время закончилось со счетом 2:2. В овертаймах команды забили еще по одному голу.

Килиан Мбаппе сделал хет-трик.

Лионель Месси оформил дубль.

Аргентина в 3-й раз выиграла чемпионат мира.

ЧМ-2022. Финал

Аргентина – Франция – 3:3 (2:0, 0:0, 1:0; 0:1) (4:2 – по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Месси, 23 (с пенальти); 2:0 – Ди Мария, 36; 2:1 – Мбаппе, 80 (с пенальти); 2:2 – Мбаппе, 81; 3:2 – Месси, 109; 3:3 – Мбаппе, 118.

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