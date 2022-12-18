Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    ⚡️ ЧМ-2022. Аргентина по пенальти победила Францию и выиграла турнир. У Мбаппе хет-трик, у Месси дубль

    Сборная Аргентины стала чемпионом мира-2022, победив в финале по пенальти Францию.

    Основное время закончилось со счетом 2:2. В овертаймах команды забили еще по одному голу.

    Килиан Мбаппе сделал хет-трик.

    Лионель Месси оформил дубль.

    Аргентина в 3-й раз выиграла чемпионат мира.

    ЧМ-2022. Финал

    Аргентина – Франция – 3:3 (2:0, 0:0, 1:0; 0:1) (4:2 – по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Месси, 23 (с пенальти); 2:0 – Ди Мария, 36; 2:1 – Мбаппе, 80 (с пенальти); 2:2 – Мбаппе, 81; 3:2 – Месси, 109; 3:3 – Мбаппе, 118.

    Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

    Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

    Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Месси отпраздновал трофей ЧМ-2022 с мамой и детьми
    Мартинес приложил к паху «Золотую перчатку» ЧМ-2022
    «Лучший финал в истории. Месси – король футбола». Каррера – о матче Аргентина – Франция
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:55
    Рекомендуем
    Комментарии126
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1551

      шахта Заполярная 23 секунды назад

      Аргентину с победой
      Петухов в курятник.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12045

      BRO_football 2 минуты назад

      Поздравляю Аргентину!
      Францию тянули, назначая пенальти, весь матч. А в итоге на серии пенальти она и обосралась. Хорошо, что победила по-настоящему национальная сборная, а не сборная Африки!
      Месси - герой. Лучший игрок ЧМ. Заслуженная победа!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5020

      ААМ 11 минут назад

      Заслуженная победа Аргентины. Почти весь матч опа играла лучше. Личные призы по заслугам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7628

      mihail200606 14 минут назад

      Король.. где то в сторонке плачет кристина

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5950

      rash1959 15 минут назад

      Даже не знал за кого болеть, но радовался каждому забитому голу. Космический финал. Такие финалы не должны заканчиваться серией пенальти, игра должна продолжаться до конца. Тольке в игре выявляется Чемпион.
      С вылетом Германии-Бразилии-Бельгии-Мексики, казалось, что это провал. Отличный чемпионат. Спасибо Qatar !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3930

      raritet 16 минут назад

      Мои поздравления Аргентине. Переживал , что может повториться история со сборной Голландии, когда более атлетичные игроки просто раздавят аргентинцев. Так оно и получилось. Но справедливость восстановила серия пенальти. Можно сказать встретились две школы: старая классическая построенная на комбинационности , технике, пластичности в лице Аргентины и современная ,построенная на атлетизме, скорости молодых игроков,в лице Франции. Собственно говоря, ощущение что сборная Аргентины играла со сборной Алжира+Конго+ЮАР.Если бы не Гризманн, Жиру , то совсем дело "темное".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3806

      minaev23 20 минут назад

      меси,меси,меси как будто он один играл.Народ возбуждается по ходу при слове меси.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2210

      моэм 22 минуты назад

      Это хорошо что победила НАЦИОНАЛЬНАЯ сборная Аргентина ...а сборная ЧЕРНОКОЖИХ из Европы типа франции проиграла. ....стоит Дешам , а рядом ни одного белого , для меня эта картина вызвала ужас .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3806

      minaev23 > моэм 19 минут назад

      Да ты расист из украины?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5950

      rash1959 > minaev23 12 минут назад

      он расист из рашки

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20285

      Persona_non_Grata > моэм 7 минут назад

      Да, есть конечно и такое, но это можно сказать неизбежность - миграция народов приобретает с каждым годом всё больший размах и исторические нюансы каждой страны добавляют этому свои нюансы ... - что то мне подсказывает, что и Россия наша лет через 50 будет ОЧЕНЬ сильно разбавлена среднеазиатским населением и наша сборная тоже будет очень сильно напоминать сборную условного "Узбекистана" вперемешку с игроками с Кавказа ( селяви )...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3806

      minaev23 > rash1959 6 минут назад

      Что за рашка ? Деревня на украине? Говори конкретней хлопче.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8816

      GoLenaStop 23 минуты назад

      Отличный драматичный финал, и заслуженная победа Аргентины.
      Точка.
      Месси - это великий разгильдяй и творческий крендель.
      Далее будет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12195

      DeStar 24 минуты назад

      болел за французов
      арги молодцы
      правда пеналь в ворота франции какой-то чересчур
      фрацния играла на уровне азербайджана и только мбаппе включился и то поздно уже

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11