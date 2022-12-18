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  • ⚡️ ЧМ-2022. Аргентина по пенальти победила Францию и выиграла турнир. У Мбаппе хет-трик, у Месси дубль

⚡️ ЧМ-2022. Аргентина по пенальти победила Францию и выиграла турнир. У Мбаппе хет-трик, у Месси дубль

18 декабря 2022, 20:55
161

Сборная Аргентины стала чемпионом мира-2022, победив в финале по пенальти Францию.

Основное время закончилось со счетом 2:2. В овертаймах команды забили еще по одному голу.

Килиан Мбаппе сделал хет-трик.

Лионель Месси оформил дубль.

Аргентина в 3-й раз выиграла чемпионат мира.

ЧМ-2022. Финал

Аргентина – Франция – 3:3 (2:0, 0:0, 1:0; 0:1) (4:2 – по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Месси, 23 (с пенальти); 2:0 – Ди Мария, 36; 2:1 – Мбаппе, 80 (с пенальти); 2:2 – Мбаппе, 81; 3:2 – Месси, 109; 3:3 – Мбаппе, 118.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Аргентина Франция
Комментарии (161)
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GoldPlayFIFARus9
1671386555
Ну а если серьёзно, то аргентинцы играли лучше и заслуженно победили! Vamos Argentina! Ну и как вишенка на торте, это признание абсолютно всех болельщиков Месси как лучшего игрока в истории, выиграл всё что возможно как в клубных трофеях, так и в сборных. Олимпийский чемпион, чемпион Южной Америки и Мира, победитель молодёжного ЧМ. Это мощно конечно!
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k611
1671386607
Всё-таки Месси заслужил кубок мира. Если бы сейчас Аргентина проиграла, это был бы большой удар по капитану. Мбаппе ещё молодой, у него ещё будут ЧМ, а Месси нужно взять чемпионство сейчас или никогда.
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ilichkadr
1671386744
Аргентина победила заслужено!! Месси инопланетянин!!!
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Persona_non_Grata
1671386807
Великолепный финал и заслуженная победа Аргентины !!! Всё таки они провели более целостный матч - французов не показывали чемпионский футбол на протяжении БОЛЬШЕГО количества времени матча и свою мощь показали только в концовке и в доп. время. Отдельно хочу отметить вратаря Аргентины - ну ПРОСТО МОЛОДЧИНА !!! В целом - всё по делу , разочарований нет, победил СИЛЬНЕЙШИЙ !!!
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portero
1671386826
Спасибо воротчику Аргентины! Молодец!!! Жаль не в основное время выиграли, нервишки потрепали.....
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R_a_i_n
1671386827
Наверное лучший финал на моем веку!
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SuperNils
1671387007
Аргентина выиграла у сборной Африки. Потому что Аргентина - страна, а не диснеевский мультик.
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Maks_seo
1671387383
Месси лучший игрок в итории футбола, Роналду пусть плачет
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zigbert
1671387640
Такой финал пожалуй не оставил никого равнодушным. Первый тайм полностью остался за Аргентиной. У французов ничего не получалось, мало того были постоянные потери мяча. Во втором тайме аргентинцы отступили от своей игры, начали тянуть время и поплатились за это. В дополнительное время пошли атаки в обе стороны с равными возможностями но судья остановил игру при счете 3:3. В пробивании пенальти аргентинцев вновь выручил вратарь Мартинес.
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JTherry
1671388571
финальный матч - огонь..!!! обе команды достойны друг друга, и французы могли бы стать 3-кратными, но Тюрам попал в ногу Мартинеса, выйдя один на один... и искренние поздравления Аргентине, что боролись до конца и выиграли в серии пенальти..!!! Месси вытащил команду, великий игрок, что еще можно добавить..!!!) чемпионы мира..!!!
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