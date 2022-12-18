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    «Все будет зависеть от того, с какой ноги они встанут». Широков назвал 3 ключевых игроков финала ЧМ-2022

    Экс-футболист сборной России Роман Широков высказался о предстоящем финале ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

    «На таких стадиях фаворита нет. Было видно по матчу с Марокко, что Франция фаворит? Вообще нет.

    Здесь практически равные команды. Всe будет зависеть от того, как проявят себя лидеры. Исполнительское мастерство отдельных игроков может решить.

    Всe будет зависеть от того, с какой ноги встанут Месси, Мбаппе, Гризманн.

    Однако один футболист уже давно не выигрывает матчи. Понятно, что отдельный момент можно решить – но можно решить один момент, а тебе там два залетит», – сказал Широков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +245

      ALEXMAN888 34 минуты назад

      Эксперт! ...... Херов правда.

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