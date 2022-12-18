«Все будет зависеть от того, с какой ноги они встанут». Широков назвал 3 ключевых игроков финала ЧМ-2022

Экс-футболист сборной России Роман Широков высказался о предстоящем финале ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

«На таких стадиях фаворита нет. Было видно по матчу с Марокко, что Франция фаворит? Вообще нет.

Здесь практически равные команды. Всe будет зависеть от того, как проявят себя лидеры. Исполнительское мастерство отдельных игроков может решить.

Всe будет зависеть от того, с какой ноги встанут Месси, Мбаппе, Гризманн.

Однако один футболист уже давно не выигрывает матчи. Понятно, что отдельный момент можно решить – но можно решить один момент, а тебе там два залетит», – сказал Широков.

Аргентина и Франция встретятся сегодня.

Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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