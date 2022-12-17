Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими – лучший игрок чемпионата мира-2022 по отборам (27).

Вторым по показателю идет Матео Ковачич из Хорватии (24). Третье место делят сразу три игрока.

Хакими со своей командой занял 4-е место.

Марокканец выступает за «ПСЖ».

Впервые африканская сборная финишировала в топ-4 чемпионата мира.

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