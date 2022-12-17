Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими – лучший игрок чемпионата мира-2022 по отборам (27).
Вторым по показателю идет Матео Ковачич из Хорватии (24). Третье место делят сразу три игрока.
- Хакими со своей командой занял 4-е место.
- Марокканец выступает за «ПСЖ».
- Впервые африканская сборная финишировала в топ-4 чемпионата мира.
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Источник: телеграм-канал Opta