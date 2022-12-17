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    Защитник «Ахмата» близок к переходу в «Торпедо»

    «Торпедо» в скором времени усилится центральным защитником «Ахмата» Юрием Журавлевым.

    Московский клуб анонсировал подписание 26-летнего футболиста в случае успешного прохождения медобследования в понедельник.

    По информации «Чемпионата», стороны заключат контракт на 2,5 года.

    • Журавлев в июне перешел в «Ахмат» из «Уфы» за 1 миллион евро.
    • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 17 матчах.

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    Источник: телеграм-канал «Торпедо»

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    Сегодня, 16:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2204

      моэм 1 час назад

      Понятно , что Юра к шёл в Ахмат конкретно к Талалаеву и в Торпедо перешёл видимо по этой же причине ... но совершенно непонятно как Ахмат отпустил игрока основы ( 17 матчей) , да ещё из линии защиты ...рушить уже сыгранную линию защиты многим представится как большая глупость , особенно перед весной , когда атака команд будет вырывать очки буквально " с мясом" ....и командам , без прочной защиты на ногах просто не устоять .

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      Рейтинг: +1502

      Тазит > моэм 1 минуту назад

      Где ты взял 17 матчей? У него их всего шесть, из них в двух по тайму,а в одном 6 минут.

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