Защитник «Ахмата» близок к переходу в «Торпедо»

«Торпедо» в скором времени усилится центральным защитником «Ахмата» Юрием Журавлевым.

Московский клуб анонсировал подписание 26-летнего футболиста в случае успешного прохождения медобследования в понедельник.

По информации «Чемпионата», стороны заключат контракт на 2,5 года.

Журавлев в июне перешел в «Ахмат» из «Уфы» за 1 миллион евро.

В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 17 матчах.

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