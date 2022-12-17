Защитник «Ахмата» близок к переходу в «Торпедо»

«Торпедо» в скором времени усилится центральным защитником «Ахмата» Юрием Журавлевым.
Московский клуб анонсировал подписание 26-летнего футболиста в случае успешного прохождения медобследования в понедельник.
По информации «Чемпионата», стороны заключат контракт на 2,5 года.
- Журавлев в июне перешел в «Ахмат» из «Уфы» за 1 миллион евро.
- В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 17 матчах.
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Источник: телеграм-канал «Торпедо»