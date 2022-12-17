Защитник «Ахмата» близок к переходу в «Торпедо»

Понятно , что Юра к шёл в Ахмат конкретно к Талалаеву и в Торпедо перешёл видимо по этой же причине ... но совершенно непонятно как Ахмат отпустил игрока основы ( 17 матчей) , да ещё из линии защиты ...рушить уже сыгранную линию защиты многим представится как большая глупость , особенно перед весной , когда атака команд будет вырывать очки буквально " с мясом" ....и командам , без прочной защиты на ногах просто не устоять .
«Торпедо» в скором времени усилится центральным защитником «Ахмата» Юрием Журавлевым.
Московский клуб анонсировал подписание 26-летнего футболиста в случае успешного прохождения медобследования в понедельник.
По информации «Чемпионата», стороны заключат контракт на 2,5 года.
- Журавлев в июне перешел в «Ахмат» из «Уфы» за 1 миллион евро.
- В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 17 матчах.
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