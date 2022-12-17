Газзаев оценил шансы Хорватии и Марокко в матче за 3-е место на ЧМ-2022

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев поделился ожиданиями от противостояния Хорватии и Марокко, которые разыграют бронзовые медали ЧМ-2022.

«Сложно сказать, кто победит в матче за третье место.

Кажется, что Хорватия является фаворитом. Но на самом деле сборная Марокко прошла несколько хороших сборных, тем самым подтвердив уровень своих притязаний.

Многие игроки марокканской сборной стали открытием чемпионата мира», – сказал Газзаев.

Матч за 3-е место на ЧМ-2022 состоится сегодня в 18:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Хорватия в полуфинале проиграла Аргентине (0:3), а Марокко – Франции (0:2).

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