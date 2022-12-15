Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун посетил матч 1/2 финала чемпионата мира-2022 между Францией и Марокко (2:0).
«Прекрасная организация, прекрасный матч», – сказал Федун.
- Франция в финале 18 декабря сыграет с Аргентиной.
- Марокко днем ранее сыграет с Хорватией в матче за 3-е место.
- Впервые ЧМ проходит на Ближнем Востоке.
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Источник: «Бомбардир»