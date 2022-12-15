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    Федун поделился впечатлениями от матча Франция – Марокко. Он был на стадионе

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун посетил матч 1/2 финала чемпионата мира-2022 между Францией и Марокко (2:0).

    «Прекрасная организация, прекрасный матч», – сказал Федун.

    • Франция в финале 18 декабря сыграет с Аргентиной.
    • Марокко днем ранее сыграет с Хорватией в матче за 3-е место.
    • Впервые ЧМ проходит на Ближнем Востоке.

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    Источник: «Бомбардир»

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