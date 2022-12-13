Круговой готов уйти из «Зенита» в аренду, но при одном условии

Защитник «Зенита» Данил Круговой может покинуть клуб из Санкт-Петербурга.

По информации Metaratings, «Зенит» отпустит 24-летнего игрока только в аренду. Полноценный трансфер не рассматривается.

Сам футболист готов уйти в аренду, но при условии, что он будет получать постоянную игровую практику в новой команде.

Рыночная стоимость Кругового – 2,8 миллиона евро.

В этом сезоне он сделал 1 ассист в 15 матчах.

Контракт игрока с «Зенитом» действует до 2024 года.

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