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    Круговой готов уйти из «Зенита» в аренду, но при одном условии

    Защитник «Зенита» Данил Круговой может покинуть клуб из Санкт-Петербурга.

    По информации Metaratings, «Зенит» отпустит 24-летнего игрока только в аренду. Полноценный трансфер не рассматривается.

    Сам футболист готов уйти в аренду, но при условии, что он будет получать постоянную игровую практику в новой команде.

    • Рыночная стоимость Кругового – 2,8 миллиона евро.
    • В этом сезоне он сделал 1 ассист в 15 матчах.
    • Контракт игрока с «Зенитом» действует до 2024 года.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6068

      Давид59 1 час назад

      Понять парня можно. Он на позиции Дугласа Сантоса играет.

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      Рейтинг: +449

      Азбука > Давид59 48 минут назад

      После дисквалификации Родриго и Барриоса, следует ожидать, что Дуглас Сантос сыграет на месте ц.з., а такое уже было. Или на позиции опорника, что тоже видели неоднократно. Так что в кубке у Кругового место свободно на ближайшие игры в основе. Есть возможность показать себя и застолбить место на будущее.

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      Рейтинг: +53

      Slavan52 1 час назад

      Это только Торпедо или Рубин

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