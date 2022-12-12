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    Тренер «Факела» Пятибратов: «Имея в составе Дзюбу и Роналду, мы стали бы самым популярным клубом в мире»

    Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов ответил, может ли Артем Дзюба оказаться в воронежской команде.

    – Где‑то на протяжении месяца мы один и тот же вопрос задаем чуть ли не всем тренерам и руководителям клубов РПЛ. Не могу не спросить и вас: Дзюба мог бы быть интересен «Факелу»?

    – Провокационный вопрос (смеется).

    – Задаем его всем!

    – В нашей жизни нет ничего нереального. С медийной точки зрения для «Факела» это было бы круто. Если пофантазировать, то я был бы не против прихода Дзюбы в нашу команду.

    Зная Артема как футболиста, он пригодился бы любой команде, учитывая его уровень. Но если говорить серьезно, то у нас сейчас есть мощная группа атаки, появление Артема в нашей команде сложно представить.

    В таком случае надо с кем‑то расставаться, а этого совсем не хотелось бы.

    – Ну, а что нам мешает фантазировать дальше. Криштиану Роналду тоже на рынке свободных агентов.

    – Если бы помимо Дзюбы, к нам пришел еще Криштиану, мы бы точно быстро решили все свои вопросы с точки зрения популярности «Факела» (смеется).

    Не знаю, насколько быстро Криштиану смог бы быстро адаптироваться к нашей игре, но, наверное, имея в составе и Дзюбу, и Роналду мы стали бы самым популярным клубом в мире (смеется).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16629

      Barmaleushka 1 час назад

      Берите лучше Федуниху и Канделюку - вааще "костёр" будет.

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      Рейтинг: +18428

      Cleaner 1 час назад

      И Кокорина третьим в эту компанию!

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