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  • Тренер «Факела» Пятибратов: «Имея в составе Дзюбу и Роналду, мы стали бы самым популярным клубом в мире»

Тренер «Факела» Пятибратов: «Имея в составе Дзюбу и Роналду, мы стали бы самым популярным клубом в мире»

12 декабря 2022, 10:51
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Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов ответил, может ли Артем Дзюба оказаться в воронежской команде.

– Где‑то на протяжении месяца мы один и тот же вопрос задаем чуть ли не всем тренерам и руководителям клубов РПЛ. Не могу не спросить и вас: Дзюба мог бы быть интересен «Факелу»?

– Провокационный вопрос (смеется).

– Задаем его всем!

– В нашей жизни нет ничего нереального. С медийной точки зрения для «Факела» это было бы круто. Если пофантазировать, то я был бы не против прихода Дзюбы в нашу команду.

Зная Артема как футболиста, он пригодился бы любой команде, учитывая его уровень. Но если говорить серьезно, то у нас сейчас есть мощная группа атаки, появление Артема в нашей команде сложно представить.

В таком случае надо с кем‑то расставаться, а этого совсем не хотелось бы.

– Ну, а что нам мешает фантазировать дальше. Криштиану Роналду тоже на рынке свободных агентов.

– Если бы помимо Дзюбы, к нам пришел еще Криштиану, мы бы точно быстро решили все свои вопросы с точки зрения популярности «Факела» (смеется).

Не знаю, насколько быстро Криштиану смог бы быстро адаптироваться к нашей игре, но, наверное, имея в составе и Дзюбу, и Роналду мы стали бы самым популярным клубом в мире (смеется).

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Факел Дзюба Артем Роналду Криштиану Пятибратов Дмитрий
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житель СПб
1670863057
Особенно Дзюбу. И Беркову.
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