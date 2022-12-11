42 марокканца задержаны в Париже после столкновений с полицией

Болельщики сборной Марокко устроили беспорядки в Париже. Они праздновали проход команды в 1/2 финала чемпионата мира-2022.
Были столкновения с полицией, применялся слезоточивый газ. 36 человек задержаны. Всего на улицы Парижа вышли порядка 20 тысяч человек.
- В 1/4 финала ЧМ-2022 сборная Марокко победила Португалию (1:0).
- В полуфинале Марокко сыграет с Францией.
- Впервые в полуфинале ЧМ оказалась команда из Африки.
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Источник: «Бомбардир»