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    42 марокканца задержаны в Париже после столкновений с полицией

    Болельщики сборной Марокко устроили беспорядки в Париже. Они праздновали проход команды в 1/2 финала чемпионата мира-2022.

    Были столкновения с полицией, применялся слезоточивый газ. 36 человек задержаны. Всего на улицы Парижа вышли порядка 20 тысяч человек.

    • В 1/4 финала ЧМ-2022 сборная Марокко победила Португалию (1:0).
    • В полуфинале Марокко сыграет с Францией.
    • Впервые в полуфинале ЧМ оказалась команда из Африки.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4949

      ААМ 24 минуты назад

      Дикари, они в Африке дикари.

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      Рейтинг: +5685

      ySS 29 минут назад

      После полуфинала будут бои!?)

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      Рейтинг: +8544

      vladik12 30 минут назад

      Это всего лишь разминка перед тем, что будет вокруг полуфинала Франция - Марокко. Париж, держись.

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      Рейтинг: +159

      Alec7183 39 минут назад

      Пфф, не хотят заниматься порядком, вот такое и выходит.

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