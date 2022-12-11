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    Ключевая фигура Франции – 36-летний Жиру: почему он все еще в полном порядке

    Есть такие вводные: команда-чемпионка мира, в составе играют Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Рафаэль Варан и другие звезды. И в этом метаколлективе есть Оливье Жиру, который в сентябре отметил 36-летие.

    И этот Оливье Жиру:

    • Забил решающий мяч англичанам и вывел сборную Франции в полуфинал ЧМ-2022;
    • В целом с четырьмя мячами на катарском чемпионате мира;
    • В матче 1/8 финала побил рекорд Тьерри Анри по голам за сборную Франции – у Жиру их 52.

    Британское медиа Goal со ссылкой на источник внутри «Милана» сообщило, что клуб собирается продлить с Жиру контракт до 2024 года. То есть на момент завершения соглашение с «Миланом» ему вполне может быть 38 лет. Про возраст и футбол сам Жиру говорит так:

    «Я играю в футбол, пока мне позволяет мое тело. Я спортсмен, и я очень страстен и все еще очень голоден до успеха. Пока я буду чувствовать себя хорошо, я буду делать все возможное, чтобы команда достигла целей, и сегодня я чувствую себя достаточно хорошо. Друзья сравнивают меня с хорошим вином».

    Вот его задор и эмоции:

    Почему Жиру в таком порядке в 36:

    • «Я просто соблюдаю очень важное правило для спортсмена-ветерана: меньше всякой дряни – больше овощей. Мама с детства говорила мне: «Хочешь быть сильным – ешь овощи». Так вот: это действительно работает».

    • Вот еще один секрет: «Я многим обязан Маттео [Ости – тренер по физподготовке «Милана»]. Вы заметили, что в нашем клубе есть достаточно возрастные игроки? Маттео помогает нам грамотно восстанавливаться после тяжелых нагрузок. Он – настоящий гений».

    • А еще Жиру – жуткий сторонник режимов. Если тусовки, то только в отпуске. Златан даже называл его «самым скучным одноклубником»: «Никогда не договаривайтесь с Оливье на встречу в 10 вечера. В это время он уже спит, время уже не очень детское».

    • Жиру признается сам: он вовремя уехал из чемпионата Англии. АПЛ мощнее и динамичнее любых других чемпионатов. В Италии уровень тоже высокий, но возрастные футболисты могут спокойно провести там несколько сезонов, не просто числясь в командах, а становясь их лидерами. Вместе с «Миланом» Жиру уже взял Серию А и мечтает о втором подряд титуле.

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    Текст: Илья Егоров

    Фото: www.imago-images.de, Keystone Press Agency, dpa/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17297

      Garrincha58 50 минут назад

      Дзюба бери пример, а то всё в Дедпулов играешь

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