Ван Дейк прокомментировал вылет сборной Нидерландов с ЧМ-2022

Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказался после поражения от Аргентины в четвертьфинале ЧМ-2022.
- Основное время матча завершилось ничьей 2:2.
- Голландцы сравняли счет на 90+11-й минуте.
- В серии пенальти победили аргентинцы – 4:3.
– Я очень расстроен. Но такие вещи случаются в жизни. Главное, как ты можешь с ними справляться.
Я буду расстроен еще некоторое время. Но скоро я увижу свою семью и попробую подумать о чем-то хорошем.
– Какие цели теперь?
– Теперь будем думать о квалификации на Евро, а еще у нас летом финал Лиги наций. Будем думать об этих турнирах.
– Что скажете о судейских решениях?
– Не буду комментировать.
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Источник: «Матч ТВ»