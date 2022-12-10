Ван Дейк прокомментировал вылет сборной Нидерландов с ЧМ-2022

Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказался после поражения от Аргентины в четвертьфинале ЧМ-2022.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2.

Голландцы сравняли счет на 90+11-й минуте.

В серии пенальти победили аргентинцы – 4:3.

– Я очень расстроен. Но такие вещи случаются в жизни. Главное, как ты можешь с ними справляться.

Я буду расстроен еще некоторое время. Но скоро я увижу свою семью и попробую подумать о чем-то хорошем.

– Какие цели теперь?

– Теперь будем думать о квалификации на Евро, а еще у нас летом финал Лиги наций. Будем думать об этих турнирах.

– Что скажете о судейских решениях?

– Не буду комментировать.

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