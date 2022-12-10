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    Ван Дейк прокомментировал вылет сборной Нидерландов с ЧМ-2022

    Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказался после поражения от Аргентины в четвертьфинале ЧМ-2022.

    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2.
    • Голландцы сравняли счет на 90+11-й минуте.
    • В серии пенальти победили аргентинцы – 4:3.

    – Я очень расстроен. Но такие вещи случаются в жизни. Главное, как ты можешь с ними справляться.

    Я буду расстроен еще некоторое время. Но скоро я увижу свою семью и попробую подумать о чем-то хорошем.

    – Какие цели теперь?

    – Теперь будем думать о квалификации на Евро, а еще у нас летом финал Лиги наций. Будем думать об этих турнирах.

    – Что скажете о судейских решениях?

    – Не буду комментировать.

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    Источник: «Матч ТВ»

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