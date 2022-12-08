Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «ПСЖ» подтвердил интерес к Беллингему. Игрока готовы продать за 150 миллионов

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.дал понять, что клуб интересуется полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом.

    «Англии повезло с Беллингемом. Он один из лучших игроков ЧМ-2022. Он спокоен и расслаблен, уверен в себе на своем первом чемпионате мира. Потрясающе.

    Все хотят заполучить Беллингема, и я этого не собираюсь скрывать. Если мы хотим говорить о переходе, мы должны сначала говорить с «Боруссией», – сказал Аль-Хелаифи.

    • Немцы готовы продать Беллингема зимой за 150 миллионов евро.
    • 19-летний Беллингем на ЧМ-2022 провел 4 матча, забил гол, сделал ассист.
    • В 1/4 финала Англия сыграет с Францией.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    «У него нет недостатков». Фоден назвал игрока, который станет лучшим полузащитником мира 1
    Фердинанд: «Не верю, что Беллингему 19 лет»
    В сборной Англии рассказали, за что Хендерсон издевается над Беллингемом 3
    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:18
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11