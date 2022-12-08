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  • «ПСЖ» подтвердил интерес к Беллингему. Игрока готовы продать за 150 миллионов

«ПСЖ» подтвердил интерес к Беллингему. Игрока готовы продать за 150 миллионов

8 декабря 2022, 01:18

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.дал понять, что клуб интересуется полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом.

«Англии повезло с Беллингемом. Он один из лучших игроков ЧМ-2022. Он спокоен и расслаблен, уверен в себе на своем первом чемпионате мира. Потрясающе.

Все хотят заполучить Беллингема, и я этого не собираюсь скрывать. Если мы хотим говорить о переходе, мы должны сначала говорить с «Боруссией», – сказал Аль-Хелаифи.

  • Немцы готовы продать Беллингема зимой за 150 миллионов евро.
  • 19-летний Беллингем на ЧМ-2022 провел 4 матча, забил гол, сделал ассист.
  • В 1/4 финала Англия сыграет с Францией.

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Источник: Sky Sports
Франция. Лига 1 Германия. Бундеслига ПСЖ Боруссия Д Беллингем Джуд
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