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    ФИФА оштрафовала Сербию за флаг с территорией Косово в раздевалке

    Дисциплинарные органы ФИФА вынесли решение по жалобе Федерации футбола Косово на Сербию. Причина – наличие сербского флага с территорией Косово в раздевалке сборной Сербии во время чемпионата мира-2022.

    ФИФА оштрафовала Футбольный союз Сербии на 20 тысяч швейцарских франков, пишет «Р-Спорт» со ссылкой на АР.

    • В раздевалке сборной Сербии перед матчем ЧМ-2022 против Бразилии (0:2) вывесили флаг с территорией Косово в составе сербского государства.
    • Также на нем была надпись: «Не сдаваться!».
    • В Косово считают действия сербов агрессивными и шовинистическими.

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    Источник: телеграм-канал «Р-Спорт»

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