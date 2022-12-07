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    Ван Дейк объяснил, почему защитникам сложно играть против Месси

    Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк пошутил о Лионеле Месси перед матчем 1/4 финала ЧМ-2022 с Аргентиной.

    «Во время наших атак он будет прохлаждаться где-нибудь в углу поля. Это самое сложное в игре против него.

    Нужно действовать очень четко в плане организации обороны. Игроки сборной Аргентины постоянно ищут Месси, чтобы организовать контратаку», – сказал ван Дейк.

    • Нидерланды и Аргентина встретятся 9 декабря.
    • Начало матча – в 22:00 мск.

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    Источник: Daily Mail

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