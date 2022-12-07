«Он истеричка». Губерниев объяснил, почему Роналду не попал в основу на матч со Швейцарией

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил непопадание Криштиану Роналду в старт сборной Португалии на матч 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Швейцарии (6:1).
«Криштиану в запасе, ибо он истеричка», – написал Губерниев.
- Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав национальной команды на крупном турнире.
- Он вышел на замену в матче со Швейцарией (6:1) на 73-й минуте.
- Португалия сыграет в 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко.
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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева