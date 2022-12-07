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    «Он истеричка». Губерниев объяснил, почему Роналду не попал в основу на матч со Швейцарией

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил непопадание Криштиану Роналду в старт сборной Португалии на матч 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Швейцарии (6:1).

    «Криштиану в запасе, ибо он истеричка», – написал Губерниев.

    • Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав национальной команды на крупном турнире.
    • Он вышел на замену в матче со Швейцарией (6:1) на 73-й минуте.
    • Португалия сыграет в 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Сегодня, 11:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18379

      Cleaner 4 минуты назад

      Роналду Губерниеву: - Сам ты ИСТЕРИЧКА!..

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