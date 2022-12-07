Мостовой отреагировал на угрозы Шалимова

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова экс-тренера «Урала» Игоря Шалимова, который пригрозил насильно отправить бывшего партнера по «Спартаку» в психбольницу.

— Я на такой бред вообще ничего не хочу отвечать. Не знаю, что с ним происходит. Может, с головой проблемы, давно не видел Игоря. Между нами ничего не происходит. Не понимаю, почему у него такая неприязнь ко мне.

— Может, хотите вызвать его на бой?

— Да прекращайте! Мне делать больше нечего?

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