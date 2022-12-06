Пепе – самый возрастной автор гола в плей-офф чемпионатов мира

Мои поздравления великому профессионалу. Он как пачка соды на кухне, когда-то вошёл в состав и всё, всю жизнь там.
Сборная Португалии побеждает Швейцарию в матче 1/8 финала ЧМ-2022 (2:0, перерыв).
На 33-й минуте отличился защитник португальцев Пепе. Он стал самым возрастным автором гола в плей-офф чемпионатов мира в истории (39 лет и 283 дня).
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Пепе: новости об игроке на ЧМ-2022
Новости сборной Португалии по футболу на ЧМ-2022
Результаты сборной Поргугалии по футболу на ЧМ-2022
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира