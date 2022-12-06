Пепе – самый возрастной автор гола в плей-офф чемпионатов мира

Сборная Португалии побеждает Швейцарию в матче 1/8 финала ЧМ-2022 (2:0, перерыв).

На 33-й минуте отличился защитник португальцев Пепе. Он стал самым возрастным автором гола в плей-офф чемпионатов мира в истории (39 лет и 283 дня).

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