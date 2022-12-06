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    Пепе – самый возрастной автор гола в плей-офф чемпионатов мира

    Сборная Португалии побеждает Швейцарию в матче 1/8 финала ЧМ-2022 (2:0, перерыв).

    На 33-й минуте отличился защитник португальцев Пепе. Он стал самым возрастным автором гола в плей-офф чемпионатов мира в истории (39 лет и 283 дня).

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    Источник: Opta

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    06.12.2022 22:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +185

      Батал Вселенский 1 час назад

      Мои поздравления великому профессионалу. Он как пачка соды на кухне, когда-то вошёл в состав и всё, всю жизнь там.

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      Рейтинг: +6553

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Я еще в Реале его помню в ископаемый период когда женщины были красивей, водка вкуснее, летучих мышей не кусали. Огурцом ))

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