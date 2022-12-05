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    Стало известно, почему «Спартак» отказался от Самошникова из «Рубина»

    «Спартак» ищет левого защитника. Однако от кандидатуры Ильи Самошникова из «Рубина» главный тренер Гильермо Абаскаль отказался.

    «По поводу левого защитника могу пояснить, что его берут не на замену Даниилу Хлусевичу, а чтобы добавить новую опцию в игре на фланге. Леон Классен, по мнению тренерского штаба, на эту роль не подходит. Думаю, стоит ожидать его аренды в другой клуб.

    Некоторое время назад спортивный директор Пол Эшуорт предлагал Абаскалю взять Самошникова из «Рубина». Летом у Ильи заканчивается контракт и сейчас его можно было бы купить за недорого.

    Однако испанец настаивает, чтобы новый краек был обязательно с классной левой (как Айртон), а 25-летний россиянин, как известно, правоногий игрок», – написал источник.

    • Летом купить Самошникова пыталось «Динамо», но трансфер сорвался в последний момент.
    • Самошников стоит 3 миллиона евро.
    • В сезоне Первой лиги у Самошникова 16 матчей, гол, 2 ассиста.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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