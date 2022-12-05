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    Мостовой ответил Шалимову: «Я пиво в 25 лет попробовал. Чего слушать этого пьяницу?»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова экс-тренера «Урала» Игоря Шалимова.

    Ранее бывший тренер «Краснодара» вспомнил, как Мостовой заснул в машине в состоянии алкогольного опьянения.

    «Я не хочу слушать бред Шалимова. Чего слушать этого пьяницу? Шалимова уже самого понесло с алкогольным опьянением. Я прекрасно помню ту историю – еe всегда ставили в шутку.

    Мне было достаточно глотка пива, я пиво в 25 лет попробовал. Было холодно, и я тогда остался в машине.

    К вопросу, кто нажрался – так это они. Я не пошeл на эту дискотеку, потому что ничего, кроме этого, они и не могут. Кому, как не Шалимову, молчать про алкогольные напитки. Даже отвечать противно», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +210

      Стоп всем 3 минуты назад

      Гыыыы...Мостовой против Шалимова.
      Одна проблема ---отвлекают от чемпионата мира

      0
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      Рейтинг: +1409

      elessar arnor 4 минуты назад

      Шалимов победит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +956

      опус 2 5 минут назад

      Заткнитесь оба ! Не позорьте Спартак !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16486

      афоня72 6 минут назад

      Цепануло уже далеко не ПАЦАНОВ., ну вдруг за мужиков обидятся..

      0
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      Рейтинг: +336

      Болотоход 15 минут назад

      Ору!!!О буровят друг на друга.

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