Мостовой ответил Шалимову: «Я пиво в 25 лет попробовал. Чего слушать этого пьяницу?»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова экс-тренера «Урала» Игоря Шалимова.

Ранее бывший тренер «Краснодара» вспомнил, как Мостовой заснул в машине в состоянии алкогольного опьянения.

«Я не хочу слушать бред Шалимова. Чего слушать этого пьяницу? Шалимова уже самого понесло с алкогольным опьянением. Я прекрасно помню ту историю – еe всегда ставили в шутку.

Мне было достаточно глотка пива, я пиво в 25 лет попробовал. Было холодно, и я тогда остался в машине.

К вопросу, кто нажрался – так это они. Я не пошeл на эту дискотеку, потому что ничего, кроме этого, они и не могут. Кому, как не Шалимову, молчать про алкогольные напитки. Даже отвечать противно», – сказал Мостовой.

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