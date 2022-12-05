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  • Шалимов: «Мостовой? Пошел он на ***! Не этому мудаку что-то про алкоголь говорить»

Шалимов: «Мостовой? Пошел он на ***! Не этому мудаку что-то про алкоголь говорить»

5 декабря 2022, 19:07
16

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов жестко ответил на критику от экс-игрока сборной России Александра Мостового.

«Пошел он на ***. Этот мудак что-то про алкоголь говорит.

Расскажу одну историю. Это еще в 87-88 году было, когда мы в «Спартаке» играли. Мы ехали в машине на дискотеку, зима была. Мостовой нажрался как свинья. Мы его и оставили в машине, чтобы он отрезвел, а сами в адекватном состоянии пошли на дискотеку.

Проблема в том, что изнутри машину открыть нельзя. Мы и забыли про него, а он в машине этой простудился. Наверное, мы в этом виноваты с Писаревым. Но таким баранам, как Саша — бухать не надо. В этой машине он и уснул как пьяная свинья, пока мы на дискотеке веселились.

Потом мы через часа три вспомнили про него, пошли — открыли. Он там замерз, дрожал как суслик. Возможно, мы виноваты в этом с Писаревым. Может, поэтому он нас не очень любит. Но не надо было бухать, если пить не умеешь. Он после этого год не играл», — сказал Шалимов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Шалимов Игорь Мостовой Александр
Комментарии (16)
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порт
1670257044
"Хорошие кореша были" если одного оставили в холодной машине. Башку бы вам оторвать.
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moskowcity-petrv
1670257156
Вы подставили его.вместе бухали закрыли и забыли,у всех разное восприятие алкоголя, кто-то 200грам и овощ.а кому-то и литра мало.домой надо было товарища отвезти.поступили как черти.хоть Мостовой и трепло редкостное.но в этой ситуации вы поступили как твари
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balam
1670257304
веселились они,******
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alex1951
1670257377
Как интересно.....Вот это тема! Может мемуары ,лучше ,писать будем? А по сути самой статейки...Кто из вас не жрет? Тоже мне сенсация..... Лучше бы ЧМ смотрели!
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jek718875
1670257806
На ринг приглашаются:Шалимов-Мостовой,ставлю на Шалимова
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Красногвардейчик
1670258519
Одним словом.....Спартак)))
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_Marqella_
1670259485
Гаденькая история от Шалимова. А по факту выглядит он пьющим человеком...
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ВетеR
1670263321
Позорные дядьки и плюс Канчельскис
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Вомбат
1670263800
А нам нельзя посылать на ***. Даже слово "*удак" употреблять нельзя. И это, кстати, правильно, а то 90% пользователей Бомбардира только это и делали бы. Вопрос такой - а почему ***** стандарты? Почему когда двое называют друг друга *удаками, это слово Бомбардир пишет полностью? Из уважения к этим людям, что ли? А за что им такое уважение?
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crf575757
1670297499
Да чего вы всё время пишете про этого гадкого завистливого лузера МОСТОВОГО !! В жизни НИЧЕГО не добился,зато всех бывших друзей грязью поливает! Никчемный,жалкий человек,тренирующий команду медиалиги,которая заняла последнее место! Ха-ха-ха!!!!
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