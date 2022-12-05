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    Шалимов: «Мостовой? Пошел он на ***! Не этому мудаку что-то про алкоголь говорить»

    Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов жестко ответил на критику от экс-игрока сборной России Александра Мостового.

    «Пошел он на ***. Этот мудак что-то про алкоголь говорит.

    Расскажу одну историю. Это еще в 87-88 году было, когда мы в «Спартаке» играли. Мы ехали в машине на дискотеку, зима была. Мостовой нажрался как свинья. Мы его и оставили в машине, чтобы он отрезвел, а сами в адекватном состоянии пошли на дискотеку.

    Проблема в том, что изнутри машину открыть нельзя. Мы и забыли про него, а он в машине этой простудился. Наверное, мы в этом виноваты с Писаревым. Но таким баранам, как Саша — бухать не надо. В этой машине он и уснул как пьяная свинья, пока мы на дискотеке веселились.

    Потом мы через часа три вспомнили про него, пошли — открыли. Он там замерз, дрожал как суслик. Возможно, мы виноваты в этом с Писаревым. Может, поэтому он нас не очень любит. Но не надо было бухать, если пить не умеешь. Он после этого год не играл», — сказал Шалимов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5170

      _Marqella_ 43 минуты назад

      Гаденькая история от Шалимова. А по факту выглядит он пьющим человеком...

      1
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      Рейтинг: +11267

      alex1951 > _Marqella_ 14 минут назад

      Вот именно.... Пошли бы два ,,друга-спартаковца,, нажрались в подворотне ,
      фейсы начистили бы друг другу (но не другу :-).....)
      Так нет Бомбе надо нас ,,веселить,, .......куйня в 3ей степени....

      0
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      Рейтинг: +1333

      Красногвардейчик 59 минут назад

      Одним словом.....Спартак)))

      1
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      Рейтинг: +1674

      jek718875 1 час назад

      На ринг приглашаются:Шалимов-Мостовой,ставлю на Шалимова

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      Рейтинг: +11267

      alex1951 1 час назад

      Как интересно.....Вот это тема!
      Может мемуары ,лучше ,писать будем?
      А по сути самой статейки...Кто из вас не жрет?
      Тоже мне сенсация..... Лучше бы ЧМ смотрели!

      0
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      Рейтинг: +1372

      balam 1 час назад

      веселились они,******

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      Рейтинг: +1404

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Вы подставили его.вместе бухали закрыли и забыли,у всех разное восприятие алкоголя, кто-то 200грам и овощ.а кому-то и литра мало.домой надо было товарища отвезти.поступили как черти.хоть Мостовой и трепло редкостное.но в этой ситуации вы поступили как твари

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      Рейтинг: +210

      Стоп всем > moskowcity-petrv 1 час назад

      Тебе ж русским языком написано было ---"Мы его и оставили в машине, чтобы он отрезвел"....И--- "Но не надо было бухать, если пить не умеешь"
      Такие дела Витя Петров.

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      Рейтинг: +1404

      moskowcity-petrv > Стоп всем 17 минут назад

      Тебе ж русским языком написано, выйти из машины он не мог. его закрыли. это и есть подстава.видеть буквы и понимать смысл, тебе ещё не дано.ручник опусти а то сам на стопе конкретном.дела у прокурора,если что,алёша ручник)

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      Рейтинг: +6204

      порт 1 час назад

      "Хорошие кореша были" если одного оставили в холодной машине. Башку бы вам оторвать.

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      Рейтинг: +210

      Стоп всем > порт 56 минут назад

      В вытрезвителе всегда было холодно...Чтобы быстрее протрезвел.Ну ты ж помнишь.)))

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