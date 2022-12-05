Шалимов: «Мостовой? Пошел он на ***! Не этому мудаку что-то про алкоголь говорить»

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов жестко ответил на критику от экс-игрока сборной России Александра Мостового.

«Пошел он на ***. Этот мудак что-то про алкоголь говорит.

Расскажу одну историю. Это еще в 87-88 году было, когда мы в «Спартаке» играли. Мы ехали в машине на дискотеку, зима была. Мостовой нажрался как свинья. Мы его и оставили в машине, чтобы он отрезвел, а сами в адекватном состоянии пошли на дискотеку.

Проблема в том, что изнутри машину открыть нельзя. Мы и забыли про него, а он в машине этой простудился. Наверное, мы в этом виноваты с Писаревым. Но таким баранам, как Саша — бухать не надо. В этой машине он и уснул как пьяная свинья, пока мы на дискотеке веселились.

Потом мы через часа три вспомнили про него, пошли — открыли. Он там замерз, дрожал как суслик. Возможно, мы виноваты в этом с Писаревым. Может, поэтому он нас не очень любит. Но не надо было бухать, если пить не умеешь. Он после этого год не играл», — сказал Шалимов.

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