Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой: «Не знаю, почему Шалимов и Карпин всегда хотят меня унизить. Спроси у Шалимова, когда он протрезвеет»

Мостовой: «Не знаю, почему Шалимов и Карпин всегда хотят меня унизить. Спроси у Шалимова, когда он протрезвеет»

5 декабря 2022, 18:37
2

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой рассказал о конфликте с бывшими партнерами по национальной команде Игорем Шалимовым и Валерием Карпиным.

— Что у вас за полемика бесконечная с Карпиным и Шалимовым на тему, кто чего добился? Вместе начинали, чего сейчас-то делить?

— Задай этот вопрос Шалимову, в первую очередь. Но когда он протрезвеет. Не знаю, почему они все время хотят меня унизить. Дескать, они кем-то стали, а я нет. Надо оставаться людьми — это главное.

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

Еще по теме:
Реакция Мостового на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая» 1
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера 17
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок 4
Источник: телеграм-канал Михаила Пушканского
Россия. Премьер-лига Шалимов Игорь Карпин Валерий Мостовой Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ганнибал Лектор
1670255299
Продолжайте смешить народ
Ответить
Красногвардейчик
1670258632
Спартаковская гвардия))) как они в одной команде уживались, ненавидят и завидуют друг другу....очень не хорошо всё это выносить....не красит их это
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
ВидеоБатраков последним из игроков «Галатасарая» покидал поле после дерби – он долго благодарил болельщиков
11:47
2
Радимов вынес вердикт тренеру РПЛ: «Он несколько растерян»
11:29
1
Угальде высказался о том, что «Спартак» не отпустил его в мексиканский клуб
11:22
3
У Сафонова в новом сезоне Лиги 1 пропущенных голов вдвое больше, чем сейвов
11:15
Слуцкий собрал идеальный состав ЦСКА из игроков, с которыми работал
11:07
3
«Зенит» объявил об уходе 7-миллионного легионера
10:45
5
Центральный матч 10-го тура Первой лиги могут перенести
10:38
Трамп раскрыл, сколько денег ЧМ-2026 принес американской экономике
10:24
3
Экс-защитник ЦСКА Бекао согласился вернуться в РПЛ
10:08
2
Все новости
Все новости
Губерниев поделился ожиданиями от матча «Зенит» – ЦСКА
12:32
Радимов удивлен действиями «Динамо»: «Зачем встречать с кокошниками и караваем?»
12:24
Детский тренер Данилова – о зарплате в спортшколе: «Не будем смешить страну»
11:58
Где смотреть матч «Балтика» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 6 сентября 2026
11:52
1
Где смотреть матч «Динамо» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 6 сентября 2026
11:50
Где смотреть матч «Динамо Мх» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 6 сентября 2026
11:48
Где смотреть матч «Оренбург» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 6 сентября 2026
11:46
Погребняк дал совет Головину по возвращению в Россию
11:36
1
Слуцкий собрал идеальный состав ЦСКА из игроков, с которыми работал
11:07
3
«Зенит» объявил об уходе 7-миллионного легионера
10:45
5
Экс-защитник ЦСКА Бекао согласился вернуться в РПЛ
10:08
2
Артига объяснил интерес «Рубина» к нападающему ЦСКА
09:48
1
Прогноз Григоряна на матч «Зенит» – ЦСКА
08:59
3
Бубнов определил позиции, которые нужно усилить «Спартаку»
08:16
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
00:43
Бубнов назвал тренера РПЛ, оказавшегося в дурацком положении
Вчера, 23:45
1
Экс-президент «Локомотива»: «Надо увольнять Галактионова и назначать Евсеева»
Вчера, 23:35
5
Погребняк сожалеет, что «Зенит» лишился Мостового
Вчера, 22:50
1
У Сперцяна 7 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Ахли»
Вчера, 22:28
2
Черданцев предположил, почему «Динамо» пришлось отказаться от двух латиноамериканцев
Вчера, 21:50
4
Бубнов дал совет Галактионову, как использовать Мостового в «Локомотиве»
Вчера, 21:42
4
Орлов определил, в каком году был сильнейший «Зенит»
Вчера, 21:39
9
У «Локомотива» сорвался трансфер воспитанника ЦСКА
Вчера, 21:21
1
«Балтика» продлила контракт с капитаном команды
Вчера, 21:09
1
В «Динамо» знали о скандальной репутации Платы: «Были готовы работать с этими рисками»
Вчера, 20:56
«Спартак» определился с ценой на Солари
Вчера, 20:45
12
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
Вчера, 20:30
1
ФотоРеакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:02
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+