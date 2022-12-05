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    Мостовой: «Не знаю, почему Шалимов и Карпин всегда хотят меня унизить. Спроси у Шалимова, когда он протрезвеет»

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой рассказал о конфликте с бывшими партнерами по национальной команде Игорем Шалимовым и Валерием Карпиным.

    — Что у вас за полемика бесконечная с Карпиным и Шалимовым на тему, кто чего добился? Вместе начинали, чего сейчас-то делить?

    — Задай этот вопрос Шалимову, в первую очередь. Но когда он протрезвеет. Не знаю, почему они все время хотят меня унизить. Дескать, они кем-то стали, а я нет. Надо оставаться людьми — это главное.

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    Источник: телеграм-канал Михаила Пушканского

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1333

      Красногвардейчик 56 минут назад

      Спартаковская гвардия))) как они в одной команде уживались, ненавидят и завидуют друг другу....очень не хорошо всё это выносить....не красит их это

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      Рейтинг: +6425

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Продолжайте смешить народ

      2
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