«Будем думать о его дальнейшем участии на ЧМ»: Саутгейт прокомментировал отсутствие Стерлинга в матче с Сенегалом

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему Рахим Стерлинг пропускает матч 1/8 финала ЧМ-2022 с Сенегалом.

«Он разбирается с семейными проблемами. Я немного пообщался с ним сегодня утром.

Он собирается решить этот вопрос, а мы затем будем принимать решение о его дальнейшем участии на чемпионате», – сказал Саутгейт.

Стерлинг играл в матчах 1-го и 2-го туров группового этапа.

В игре с Уэльсом он остался в запасе.

Рахим Стерлинг: новости об игроке на ЧМ-2022

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