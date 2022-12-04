«Будем думать о его дальнейшем участии на ЧМ»: Саутгейт прокомментировал отсутствие Стерлинга в матче с Сенегалом

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему Рахим Стерлинг пропускает матч 1/8 финала ЧМ-2022 с Сенегалом.
«Он разбирается с семейными проблемами. Я немного пообщался с ним сегодня утром.
Он собирается решить этот вопрос, а мы затем будем принимать решение о его дальнейшем участии на чемпионате», – сказал Саутгейт.
- Стерлинг играл в матчах 1-го и 2-го туров группового этапа.
- В игре с Уэльсом он остался в запасе.
Рахим Стерлинг: новости об игроке на ЧМ-2022
Новости сборной Англии по футболу на ЧМ-2022
Источник: Football London