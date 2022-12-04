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    «Будем думать о его дальнейшем участии на ЧМ»: Саутгейт прокомментировал отсутствие Стерлинга в матче с Сенегалом

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему Рахим Стерлинг пропускает матч 1/8 финала ЧМ-2022 с Сенегалом.

    «Он разбирается с семейными проблемами. Я немного пообщался с ним сегодня утром.

    Он собирается решить этот вопрос, а мы затем будем принимать решение о его дальнейшем участии на чемпионате», – сказал Саутгейт.

    • Стерлинг играл в матчах 1-го и 2-го туров группового этапа.
    • В игре с Уэльсом он остался в запасе.

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    Источник: Football London

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    04.12.2022 23:42
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