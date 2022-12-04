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    «Передал Анри привет». Жиру – о рекорде по голам за сборную Франции

    Нападающий сборной Франции Оливье Жиру дал комментарий после матча 1/8 финала ЧМ-2022 с Польшей (3:1).

    • Жиру забил гол в этом матче. Он стал 52-м за французскую команду.
    • Оливье стал лучшим бомбардиром в истории Франции, обойдя Тьерри Анри.

    «Невероятно, что я сделал это на чемпионате мира. Я получил много сообщений.

    Реакция Анри? Мы узнаем ее в ближайшее время. Я передал ему небольшой привет», – сказал Жиру.

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    Источник: RMC Sport

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    04.12.2022 23:36
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