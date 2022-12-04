Жиру забил Польше и стал лучшим бомбардиром в истории Франции

Франция в эти минуты играет против Польши в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022.
После первого тайма счет 1:0. Гол забил нападающий Оливье Жиру.
Для 36-летнего форварда этот забитый мяч стал 52-м за французскую команду. Он стал лучшим бомбардиром сборной, обойдя Тьерри Анри.
- «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча Франция – Польша.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Оливье Жиру: новости об игроке на ЧМ-2022
Новости сборной Франции по футболу на ЧМ-2022
Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи чемпионата мира
Источник: «Бомбардир»