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    Жиру забил Польше и стал лучшим бомбардиром в истории Франции

    Франция в эти минуты играет против Польши в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022.

    После первого тайма счет 1:0. Гол забил нападающий Оливье Жиру.

    Для 36-летнего форварда этот забитый мяч стал 52-м за французскую команду. Он стал лучшим бомбардиром сборной, обойдя Тьерри Анри.

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    Оливье Жиру: новости об игроке на ЧМ-2022

    Новости сборной Франции по футболу на ЧМ-2022

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1085

      ARSteven89 52 минуты назад

      Большое достижение! Счастье Жиру, что Карим Бензема угодил в неприятности и пропустил несколько лет в сборной. Он давно бы уже обогнал Анри!

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