Жиру забил Польше и стал лучшим бомбардиром в истории Франции

Франция в эти минуты играет против Польши в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022.

После первого тайма счет 1:0. Гол забил нападающий Оливье Жиру.

Для 36-летнего форварда этот забитый мяч стал 52-м за французскую команду. Он стал лучшим бомбардиром сборной, обойдя Тьерри Анри.

«Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча Франция – Польша.

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Оливье Жиру: новости об игроке на ЧМ-2022

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