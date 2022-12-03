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    Магуайр, Мбаппе и Месси – в символической сборной группового этапа ЧМ-2022 от WhoScored

    Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной группового этапа чемпионата мира в Катаре.

    В нее включены футболисты сборных Польши, Марокко, Камеруна, Англии, Франции, Португалии, Нидерландов, Бразилии и Аргентины.

    У французов самое большое представительство – три игрока.

    Вратарь: Войцех Щесны (Польша);

    Защитники: Ашраф Хакими (Марокко), Жан-Чарльз Кастеллетто (Камерун), Гарри Магуайр (Англия), Тео Эрнандес (Франция);

    Полузащитники: Бруну Фернандеш (Португалия), Френки де Йонг (Нидерланды), Каземиро (Бразилия);

    Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Антуан Гризманн (Франция).

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    Источник: WhoScored

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