Магуайр, Мбаппе и Месси – в символической сборной группового этапа ЧМ-2022 от WhoScored

Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной группового этапа чемпионата мира в Катаре.

В нее включены футболисты сборных Польши, Марокко, Камеруна, Англии, Франции, Португалии, Нидерландов, Бразилии и Аргентины.

У французов самое большое представительство – три игрока.

Вратарь: Войцех Щесны (Польша);

Защитники: Ашраф Хакими (Марокко), Жан-Чарльз Кастеллетто (Камерун), Гарри Магуайр (Англия), Тео Эрнандес (Франция);

Полузащитники: Бруну Фернандеш (Португалия), Френки де Йонг (Нидерланды), Каземиро (Бразилия);

Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Антуан Гризманн (Франция).

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