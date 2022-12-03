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    Семин назвал три сборные, которые удивили его на ЧМ-2022

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, кто из участников чемпионата мира в Катаре удивил его больше всего. Он назвал Южную Корею, Японию и Саудовскую Аравию.

    «Много положительных моментов, очень интересно проходит чемпионат, сильно играют и японцы, и команда Южной Кореи. Видим, что там футбол развивается, приходит к самым высоким стандартам. Эти команды, как и сборная Саудовской Аравии, в целом меня удивили.

    Чемпионат мира еще не закончился, но на первом этапе можно назвать японцев и южнокорейцев открытием мирового первенства», – сказал Семин.

    • Южная Корея в 1/8 финала сыграет с Бразилей.
    • Япония – с Хорватией.

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    Источник: ТАСС

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