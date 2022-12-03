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    ЧМ-2022. Сербия проиграла Швейцарии (2:3) и вылетела из турнира

    Сербия потерпела поражение от Швейцарии со счетом 2:3 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    В составе сербов отличились Александар Митрович и Душан Влахович, у швейцарцев забили Джердан Шакири, Брель Эмболо и Ремо Фройлер.

    Сербия набрала одно очко в трех матчах и финишировала на последнем месте в группе.

    Швейцария с шестью баллами стала второй в квартете и только по дополнительным показателям уступила Бразилии. Их соперник в 1/8 финала – Португалия.

    ЧМ-2022. Группа G. 3-й тур

    Сербия – Швейцария – 2:3 (2:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Шакири, 20; 1:1 – Митрович, 26; 2:1 – Влахович, 35; 2:2 – Эмболо, 44; 2:3 – Фройлер, 48.

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    Новости сборной Сербии по футболу на ЧМ-2022

    Новости сборной Швейцарии по футболу на ЧМ-2022

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1362

      balam 1 час назад

      самая бестолковая команда,в отсутсвие наших. стадо слонопатамов

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      Рейтинг: +420

      Stavr007 1 час назад

      легкая прогулка была для швейцарии, ожидаемо

      1
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      Рейтинг: +1059

      ARSteven89 1 час назад

      По результату всё понятно и всё по делу!
      Занятно одно, если бы швейцарцы забили ещё 1 гол, то бразильцы уехали бы в нижнюю сетку к Португалии! )))

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      Рейтинг: +53

      derrik 2000 1 час назад

      Для кого как, а для меня "игра" сербов на этом чемпионате - полное *овно.
      Нисколько их не жалко.

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      Рейтинг: +4134

      mutabor0992 1 час назад

      Зачетно Сербам за щеку дали.С таким составом и такое ДНИЩЕ!

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