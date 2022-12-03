Сербия потерпела поражение от Швейцарии со счетом 2:3 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

В составе сербов отличились Александар Митрович и Душан Влахович, у швейцарцев забили Джердан Шакири, Брель Эмболо и Ремо Фройлер.

Сербия набрала одно очко в трех матчах и финишировала на последнем месте в группе.

Швейцария с шестью баллами стала второй в квартете и только по дополнительным показателям уступила Бразилии. Их соперник в 1/8 финала – Португалия.

ЧМ-2022. Группа G. 3-й тур

Сербия – Швейцария – 2:3 (2:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Шакири, 20; 1:1 – Митрович, 26; 2:1 – Влахович, 35; 2:2 – Эмболо, 44; 2:3 – Фройлер, 48.

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