Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Где и во сколько смотреть матч Камерун – Бразилия: 2 декабря на чемпионате мира по футболу 2022

    Сборные Камеруна и Бразилии сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

    Камерун занимает третье место в группе G, имея на счету одно очко. Бразильцы лидируют с шестью очками, они уже вышли в плей-офф.

    Матч пройдет на стадионе «Лусаил Иконик» (Лусаил), вместимость которого составляет 88966 зрителей.

    Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи ЧМ-2022

    • Встреча состоится в пятницу, 2 декабря.
    • Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
    • Начало – в 22:00 по московскому времени.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня

    Новости сборной Бразилии по футболу на ЧМ-2022

    Новости сборной Камеруна по футболу на ЧМ-2022

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:56
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11