Сборные Камеруна и Бразилии сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в пятницу, 2 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Камерун занимает третье место в группе G, имея на счету одно очко. Бразильцы лидируют с шестью очками, они уже вышли в плей-офф.
Команды встречались пять раз в истории: четыре победы Бразилии, одна ничья.
Бразильцы выиграли девять последних матчей.
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Коэффициенты:
Рекомендуемая ставка: победа Бразилии с форой (-1)
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