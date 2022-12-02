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    Камерун – Бразилия: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 2 декабря

    Сборные Камеруна и Бразилии сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в пятницу, 2 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Камерун занимает третье место в группе G, имея на счету одно очко. Бразильцы лидируют с шестью очками, они уже вышли в плей-офф.

    Команды встречались пять раз в истории: четыре победы Бразилии, одна ничья.

    Бразильцы выиграли девять последних матчей.

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    Коэффициенты:

    • Победа Камеруна – 8.0
    • Ничья – 5.0
    • Победа Бразилии – 1.43

    Рекомендуемая ставка: победа Бразилии с форой (-1)

    Где смотреть матч Камерун – Бразилия

    ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Новости сборной Бразилии по футболу на ЧМ-2022

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11259

      alex1951 2 часа назад

      Вчера мы убедились,что прогнозы - дохлое дело.....
      Так ,что не удивлюсь,ежель в 1\8 сойдутся BRAZIL & Portugal....
      Бежим в Казино ставки делать)))

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