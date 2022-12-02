Сборные Камеруна и Бразилии сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в пятницу, 2 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Камерун занимает третье место в группе G, имея на счету одно очко. Бразильцы лидируют с шестью очками, они уже вышли в плей-офф.

Команды встречались пять раз в истории: четыре победы Бразилии, одна ничья.

Бразильцы выиграли девять последних матчей.

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Коэффициенты:

Победа Камеруна – 8.0

Ничья – 5.0

Победа Бразилии – 1.43

Рекомендуемая ставка: победа Бразилии с форой (-1)

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