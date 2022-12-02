Сборные Камеруна и Бразилии назвали стартовые составы на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022.
Камерун: Эпасси, Во, Фай, Эбосс, Толо, Замб, Кунде, Нгамале, Мбеумо, Абубакар, Чупо‑Мотинг.
Бразилия: Эдерсон, Дани Алвес, Милитао, Теллес, Бремер, Фред, Фабиньо, Антони, Мартинелли, Родриго, Жезус.
- Матч начнется в 22:00 по Москве.
- Место проведения – «Лусаил Иконик» (Катар).
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
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Прогноз на матч Камерун – Бразилия
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Источник: твиттер сборной Камеруна