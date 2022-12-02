«Аль-Хиляль» поборется с «Ан-Насром» за Роналду. Клуб готовит португальцу «сумасшедшее предложение»

Еще один арабский клуб хочет подписать экс-нападающего «МЮ» Криштиану Роналду

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в переходе 37-летнего португальца помимо «Ан-Насра» заинтересован «Аль-Хиляль».

Саудовский клуб готов сделать Роналду «сумасшедшее предложение». Однако, «Аль-Хиляль» не сможет подписать новичков в январе, из-за чего переговоры с Криштиану временно отложены.

Роналду – свободный агент.

«МЮ» расторг контракт с португальцем после скандального интервью.

«Ан-Наср» готов платить форварду почти 200 миллионов евро за сезон.

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