«Ан-Наср» сделал официальное предложение Роналду на 200 миллионов в год (Фабрицио Романо)

Стали известны новые подробности возможного перехода нападающего Криштиану Роналду в «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.

«Роналду получил официальное предложение от «Ан-Насра». Зарплата – почти 200 миллионов евро за сезон. Контракт – до 2025 года.

Но большая часть этих денег — от спонсорских сделок, поэтому пока не известно, можно ли это согласовать.

Еще ничего не решено, ничего не подписано. Криштиану сосредоточен на чемпионате мира», – написал в твиттере инсайдер Фабрицио Романо.

Роналду – свободный агент.

В ноябре игрок расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

Сейчас игрок на чемпионате мира-2022.

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