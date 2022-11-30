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    «Ан-Наср» сделал официальное предложение Роналду на 200 миллионов в год (Фабрицио Романо)

    Стали известны новые подробности возможного перехода нападающего Криштиану Роналду в «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.

    «Роналду получил официальное предложение от «Ан-Насра». Зарплата – почти 200 миллионов евро за сезон. Контракт – до 2025 года.

    Но большая часть этих денег — от спонсорских сделок, поэтому пока не известно, можно ли это согласовать.

    Еще ничего не решено, ничего не подписано. Криштиану сосредоточен на чемпионате мира», – написал в твиттере инсайдер Фабрицио Романо.

    • Роналду – свободный агент.
    • В ноябре игрок расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».
    • Сейчас игрок на чемпионате мира-2022.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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