«Я знаю это чувство, бро». Сборная России поздравила Японию с победой над Испанией

Пресс-служба сборной России поздравила Японию с победой над Испанией (2:1) на ЧМ-2022 с помощью известного мема.

«Я знаю это чувство, бро», – написала сборная России в телеграме.

Сборная России победила испанцев в серии пенальти на домашнем ЧМ-2018.

Япония вышла из группы с первого места.

В 1/8 финала команда встретится с Хорватией.

На групповом этапе японцы победили Германию и Испанию.

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