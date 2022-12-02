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    «Я знаю это чувство, бро». Сборная России поздравила Японию с победой над Испанией

    Пресс-служба сборной России поздравила Японию с победой над Испанией (2:1) на ЧМ-2022 с помощью известного мема.

    «Я знаю это чувство, бро», – написала сборная России в телеграме.

    • Сборная России победила испанцев в серии пенальти на домашнем ЧМ-2018.
    • Япония вышла из группы с первого места.
    • В 1/8 финала команда встретится с Хорватией.
    • На групповом этапе японцы победили Германию и Испанию.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +798

      г.Онега 26 минут назад

      так то ничья 2018 если бы игра была в группе,а не плей-оф, а так по пенальти да прошли испанцев, а так да не уместно ,или так подлизываються чтобы попасть в Азию ?)))

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      Рейтинг: +1206

      Серёга Краснодарский 31 минуту назад

      Они что сдурели.эти черти в группе кроме костариканцев доброго слова не заслуживает

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      Рейтинг: +16489

      NewLife 1 час назад

      Неправильный английский и плохой рисунок. Позорники и по форме и по существу.

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      Рейтинг: +16469

      Barmaleushka 2 часа назад

      Идиёты .

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      Рейтинг: +7080

      Из Твери Леха 3 часа назад

      Испанцы-то слили. Это намек?)

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