«Я знаю это чувство, бро». Сборная России поздравила Японию с победой над Испанией

Пресс-служба сборной России поздравила Японию с победой над Испанией (2:1) на ЧМ-2022 с помощью известного мема.
«Я знаю это чувство, бро», – написала сборная России в телеграме.
- Сборная России победила испанцев в серии пенальти на домашнем ЧМ-2018.
- Япония вышла из группы с первого места.
- В 1/8 финала команда встретится с Хорватией.
- На групповом этапе японцы победили Германию и Испанию.
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Источник: телеграм-канал сборной России