Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Болельщик сборной Мексики избил телевизор из-за вылета с ЧМ-2022

    Фанат сборной Мексики эмоционально отреагировал на вылет команды с чемпионата мира-2022.

    Болельщик в ярости нанес несколько ударов по телевизору кулаками и ножом.

    • Мексика заняла 3-е место в группе с Аргентиной, Польшей и Саудовской Аравией.
    • Мексиканцы вылетели из-за разницы забитых и пропущенных мячей.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Новости сборной Мексики по футболу на ЧМ-2022

    Результаты сборной Мексики по футболу на ЧМ-2022

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    «Мне не за что извиняться». Месси – о футболке сборной Мексики на полу в раздевалке 3
    Сборная Мексики сменит тренера после вылета с ЧМ-2022
    Боксер Альварес извинился перед Месси. Он угрожал аргентинцу после матча с Мексикой 4
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:28
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7355

      Старикан 2 часа назад

      А чё так слабенько? Надо было изнасиловать его!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11