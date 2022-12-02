Болельщик сборной Мексики избил телевизор из-за вылета с ЧМ-2022

Фанат сборной Мексики эмоционально отреагировал на вылет команды с чемпионата мира-2022.
Болельщик в ярости нанес несколько ударов по телевизору кулаками и ножом.
- Мексика заняла 3-е место в группе с Аргентиной, Польшей и Саудовской Аравией.
- Мексиканцы вылетели из-за разницы забитых и пропущенных мячей.
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Новости сборной Мексики по футболу на ЧМ-2022
Результаты сборной Мексики по футболу на ЧМ-2022
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Источник: Бомбардир.ру