Болельщик сборной Мексики избил телевизор из-за вылета с ЧМ-2022

Фанат сборной Мексики эмоционально отреагировал на вылет команды с чемпионата мира-2022.

Болельщик в ярости нанес несколько ударов по телевизору кулаками и ножом.

Мексика заняла 3-е место в группе с Аргентиной, Польшей и Саудовской Аравией.

Мексиканцы вылетели из-за разницы забитых и пропущенных мячей.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Новости сборной Мексики по футболу на ЧМ-2022

Результаты сборной Мексики по футболу на ЧМ-2022

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира