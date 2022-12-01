Тренер сборной Аргентины Скалони недоволен расписанием ЧМ-2022

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони раскритиковал календарь чемпионата мира.

В среду аргентинцы победили Польшу (2:0).

Их следующий матч состоится уже в субботу.

Это будет игра с Австралией в 1/8 финала.

«Я считаю безумием то, что мы, как победители этой группы, играем чуть более чем через два дня.

Условия не самые лучшие, но мы должны играть», – сказал Скалони.

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