Тренер сборной Аргентины Скалони недоволен расписанием ЧМ-2022

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони раскритиковал календарь чемпионата мира.
- В среду аргентинцы победили Польшу (2:0).
- Их следующий матч состоится уже в субботу.
- Это будет игра с Австралией в 1/8 финала.
«Я считаю безумием то, что мы, как победители этой группы, играем чуть более чем через два дня.
Условия не самые лучшие, но мы должны играть», – сказал Скалони.
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Источник: Daily Mail