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    Тренер сборной Аргентины Скалони недоволен расписанием ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони раскритиковал календарь чемпионата мира.

    • В среду аргентинцы победили Польшу (2:0).
    • Их следующий матч состоится уже в субботу.
    • Это будет игра с Австралией в 1/8 финала.

    «Я считаю безумием то, что мы, как победители этой группы, играем чуть более чем через два дня.

    Условия не самые лучшие, но мы должны играть», – сказал Скалони.

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    Источник: Daily Mail

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