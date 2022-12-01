Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Карпукас: «Понимал, что немцев скоро уволят из «Локомотива»

    Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас ответил на вопросы о кризисе команды в этом сезоне.

    – Когда немцы презентовали стратегию для «Локомотива», ты верил, что она осуществится?

    – Я был в тот момент не с основной командой, она меня не касалась. Не придавал особого внимания этой стратегии. У меня были вопросы по дублю.

    – Почему команда так ужасна в нынешнем сезоне?

    – У меня нет одного ответа на этот вопрос, это совокупность факторов. Надеюсь, Галактионов найдет ответ.

    – В команде во время сезона были разговоры между игроками, что пора что-то менять?

    – Разговоров было достаточно. В раздевалке лидер – Баринов, и то, что он говорит в интервью, правда – не просто так он это говорит.

    Я отношусь с пониманием к его словам и в какой-то мере согласен. Может, правда, не всегда разделяю его формулировки, но мысли он преподносит верные.

    – Понимал, что немцев уволят скоро, ближе к октябрю-ноябрю?

    – Понимал. Вообще, в РПЛ у многих тренеры поменялись. В течение сезона много было перестановок в российском футболе.

    Если брать такой большой клуб, как «Локомотив», конечно, был уверен, что с такими плохими результатами смена тренеров неизбежна.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Карпукас: «Не хочу верить, что «Зенит» договаривается с судьями»
    Карпукас: «Все зарплаты в футболе адекватные» 1
    Стали известны все номинанты на премию «Первая пятерка» 4
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:04
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11