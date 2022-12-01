Карпукас: «Понимал, что немцев скоро уволят из «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас ответил на вопросы о кризисе команды в этом сезоне.

– Когда немцы презентовали стратегию для «Локомотива», ты верил, что она осуществится?

– Я был в тот момент не с основной командой, она меня не касалась. Не придавал особого внимания этой стратегии. У меня были вопросы по дублю.

– Почему команда так ужасна в нынешнем сезоне?

– У меня нет одного ответа на этот вопрос, это совокупность факторов. Надеюсь, Галактионов найдет ответ.

– В команде во время сезона были разговоры между игроками, что пора что-то менять?

– Разговоров было достаточно. В раздевалке лидер – Баринов, и то, что он говорит в интервью, правда – не просто так он это говорит.

Я отношусь с пониманием к его словам и в какой-то мере согласен. Может, правда, не всегда разделяю его формулировки, но мысли он преподносит верные.

– Понимал, что немцев уволят скоро, ближе к октябрю-ноябрю?

– Понимал. Вообще, в РПЛ у многих тренеры поменялись. В течение сезона много было перестановок в российском футболе.

Если брать такой большой клуб, как «Локомотив», конечно, был уверен, что с такими плохими результатами смена тренеров неизбежна.

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