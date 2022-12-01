Карпукас: «Понимал, что немцев скоро уволят из «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас ответил на вопросы о кризисе команды в этом сезоне.
– Когда немцы презентовали стратегию для «Локомотива», ты верил, что она осуществится?
– Я был в тот момент не с основной командой, она меня не касалась. Не придавал особого внимания этой стратегии. У меня были вопросы по дублю.
– Почему команда так ужасна в нынешнем сезоне?
– У меня нет одного ответа на этот вопрос, это совокупность факторов. Надеюсь, Галактионов найдет ответ.
– В команде во время сезона были разговоры между игроками, что пора что-то менять?
– Разговоров было достаточно. В раздевалке лидер – Баринов, и то, что он говорит в интервью, правда – не просто так он это говорит.
Я отношусь с пониманием к его словам и в какой-то мере согласен. Может, правда, не всегда разделяю его формулировки, но мысли он преподносит верные.
– Понимал, что немцев уволят скоро, ближе к октябрю-ноябрю?
– Понимал. Вообще, в РПЛ у многих тренеры поменялись. В течение сезона много было перестановок в российском футболе.
Если брать такой большой клуб, как «Локомотив», конечно, был уверен, что с такими плохими результатами смена тренеров неизбежна.
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