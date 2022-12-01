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    Карпукас: «Все зарплаты в футболе адекватные»

    Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас высказался о зарплатах футболистов.

    – Бытует мнение, что футболисты зарабатывают больше, чем заслуживают. Но так устроен футбольный бизнес, его так раскрутили. Какое у тебя мнение?

    – На твой аргумент, что так устроен футбольный бизнес, можно все равно сказать, что зарплаты завышены. Но, находясь в футболе, могу сказать, что все зарплаты здесь адекватные.

    Это тяжелый труд. Я с десяти лет вижусь с родителями по два раза в год – это как максимум.

    – В чем еще футбол убивает людей?

    – Сколько футболистов пробиваются и нормально зарабатывают? Некоторые даже до низших лиг не доходят. Таких мало!

    Футболисты – не многогранные люди, они не могут заниматься этим, этим и этим. Если ты хочешь стать футболистом, футбол становится смыслом жизни, кардинально меняется распорядок дня.

    А если у тебя не получается заиграть в футболе – что делать дальше?

    – Критики считают, что врачи незаслуженно получают меньше футболистов.

    – Популяризация у этих профессий разная. Футбол – самый популярный вид спорта – отсюда и идут такие деньги.

    Не футболисты же виноваты в этом. Специфика всего спорта такая.

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    Источник: «РБ Спорт»

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