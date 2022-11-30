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    Гришин: «Ставил, что Дания выйдет из группы с первого места»

    Тренер системы ЦСКА Александр Гришин удивлен, что Дания заняла в группе чемпионата мира-2022 последнее место.

    «Ставил, что Дания выйдет из группы с первого места. Удивили. Их игра на ЧМ в России и сейчас — небо и земля. Может быть, они переоценили свои силы. Может, у них что-то случилось внутри команды.

    Данию жалко: у них хорошие футболисты, которые выступают в Европе. Причeм многие играют на ведущих ролях в своих клубах. Но их вылет с ЧМ — это сюрприз. Я так и не понял, во что они играли», – сказал Гришин.

    • В 3 матчах группы Дания набрала 1 очко.
    • В 3-м туре датчане уступили Австралии (0:1).
    • Дания – полуфиналист последнего Евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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