Впервые в истории матч чемпионата мира обслужит женщина

ФИФА назначила бригаду арбитров на матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Коста-Рика – Германия.
Игру обслужит француженка Стефани Фраппар. Помогать ей будут Нейза Бак и Карен Диас.
Впервые в истории чемпионатов мира главным арбитром на матче будет работать женщина.
- Фраппар регулярно судит игры Лиги 1 и еврокубков.
- В 2020 году она стала первой женщиной, назначенной на матч ЛЧ (Ювентус» – «Динамо» К).
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Источник: сайт ФИФА