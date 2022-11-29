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    Впервые в истории матч чемпионата мира обслужит женщина

    ФИФА назначила бригаду арбитров на матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Коста-Рика – Германия.

    Игру обслужит француженка Стефани Фраппар. Помогать ей будут Нейза Бак и Карен Диас.

    Впервые в истории чемпионатов мира главным арбитром на матче будет работать женщина.

    • Фраппар регулярно судит игры Лиги 1 и еврокубков.
    • В 2020 году она стала первой женщиной, назначенной на матч ЛЧ (Ювентус» – «Динамо» К).

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    Источник: сайт ФИФА

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7713

      Томик 55 минут назад

      А квоту на трансгендеров в составе каждой команды не ввели ещё?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24813

      bset > Томик 28 минут назад

      Ты же топишь за СССР, судя по аватарке. Это же первая страна в мире, которая выступала за равенство прав женщин, что сейчас на ЧМ и реализуется. Или ты топишь не за СССР с равными права, а за СССР с чиновничьими санаториями и черными волгами?

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      Рейтинг: +7713

      Томик > bset 23 минуты назад

      Причем тут равенство и женщины в футболе? Вон пусть центробанком руководят, старшими бухгалтерами в корпорациях приличных работают, да мало ли приличных должностей для них, на которых денег за месяц можно больше, чем за год судьей заработать. Или за десять лет... Футбол пусть оставят в покое. И херни не неси про волги и санатории.

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      Рейтинг: +7713

      Томик > Томик 21 минуту назад

      Ну уж если очень хочется - пусть в женском футболе феерят.

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