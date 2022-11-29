Уткин высмеял желание Португалии переписать гол Фернандеша на Роналду

Не хотят просто звезду свою обижать. А то и с собственной федерацией поссорится вслед за МЮ. Очевидно, что со всеми доказательствами, это просто удовлетворение его капризов.
Уж как я за ним следил еще от его появления в МЮ, но что-то совсем он почувствовал себя небожителем. Такие капризы репутации не прибавляют. Работать надо и доказывать, а не пытаться чужие голы на себя записать.
Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал ситуацию с первым голом Португалии в ворота Уругвая во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.
- В протоколе матча указано, что отличился Бруну Фернандеш.
- Полузащитник «МЮ» навешивал с фланга на Криштиану Роналду.
- Пока неясно, коснулась ли голова нападающего мяча или нет.
- Сам Роналду считает, что он забил гол.
«И еще надо потребовать перебить пенальти. А то Роналду незадолго до него заменили, а бить-то должен был он.
А вообще – даже интересно, какие у португальской федерации могут быть доказательства про первый гол.
Отлично видно было в трансляции, что Роналду мяча не коснулся», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
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