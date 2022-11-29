Уткин высмеял желание Португалии переписать гол Фернандеша на Роналду

Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал ситуацию с первым голом Португалии в ворота Уругвая во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

В протоколе матча указано, что отличился Бруну Фернандеш.

Полузащитник «МЮ» навешивал с фланга на Криштиану Роналду.

Пока неясно, коснулась ли голова нападающего мяча или нет.

Сам Роналду считает, что он забил гол.

«И еще надо потребовать перебить пенальти. А то Роналду незадолго до него заменили, а бить-то должен был он.

А вообще – даже интересно, какие у португальской федерации могут быть доказательства про первый гол.

Отлично видно было в трансляции, что Роналду мяча не коснулся», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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