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    Уткин высмеял желание Португалии переписать гол Фернандеша на Роналду

    Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал ситуацию с первым голом Португалии в ворота Уругвая во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    • В протоколе матча указано, что отличился Бруну Фернандеш.
    • Полузащитник «МЮ» навешивал с фланга на Криштиану Роналду.
    • Пока неясно, коснулась ли голова нападающего мяча или нет.
    • Сам Роналду считает, что он забил гол.

    «И еще надо потребовать перебить пенальти. А то Роналду незадолго до него заменили, а бить-то должен был он.

    А вообще – даже интересно, какие у португальской федерации могут быть доказательства про первый гол.

    Отлично видно было в трансляции, что Роналду мяча не коснулся», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 15:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24802

      bset 4 минуты назад

      Не хотят просто звезду свою обижать. А то и с собственной федерацией поссорится вслед за МЮ. Очевидно, что со всеми доказательствами, это просто удовлетворение его капризов.

      Уж как я за ним следил еще от его появления в МЮ, но что-то совсем он почувствовал себя небожителем. Такие капризы репутации не прибавляют. Работать надо и доказывать, а не пытаться чужие голы на себя записать.

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