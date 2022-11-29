Португалия хочет, чтобы ФИФА записала первый гол в ворота Уругвая на Роналду

Федерация футбола Португалии хочет, что ФИФА переписала первый гол в ворота сборной Уругвая (2:0) на ЧМ-2022 с Бруну Фернандеша на Криштиану Роналду.

По информации журналиста и друга экс-форварда «МЮ» Эду Агирре, португальцы направят в ФИФА доказательства того, что Роналду коснулся мяча головой после подачи Фернандеша на 54-й минуте.

Изначально взятие ворот праздновал Роналду.

ФИФА по ходу матча переписала гол на Фернандеша.

Бруну сделал в этом матче дубль.

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