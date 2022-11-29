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    Португалия хочет, чтобы ФИФА записала первый гол в ворота Уругвая на Роналду

    Федерация футбола Португалии хочет, что ФИФА переписала первый гол в ворота сборной Уругвая (2:0) на ЧМ-2022 с Бруну Фернандеша на Криштиану Роналду.

    По информации журналиста и друга экс-форварда «МЮ» Эду Агирре, португальцы направят в ФИФА доказательства того, что Роналду коснулся мяча головой после подачи Фернандеша на 54-й минуте.

    • Изначально взятие ворот праздновал Роналду.
    • ФИФА по ходу матча переписала гол на Фернандеша.
    • Бруну сделал в этом матче дубль.

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    Источник: El Chiringuito

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1664

      Alex Y 9 секунд назад

      Голова Бога

      0
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      Рейтинг: +1005

      ARSteven89 49 минут назад

      Это просто должно было произойти - это же чемпионат мира, здесь просто обязаны быть такие моменты. Возможно Роналду больше не забьёт на этом ЧМ и об этом "голе" будут слагать легенды и спорить ещё 20 лет )))

      0
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      Рейтинг: +6416

      Красногорск_Фан > ARSteven89 17 минут назад

      Нимбом он забил. Нимбом! )))))

      2
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      Рейтинг: +915

      Untitled-1 1 час назад

      Пеналь вроде тоже он забил! Ну гений!

      1
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      Рейтинг: +6416

      Красногорск_Фан > Untitled-1 18 минут назад

      Ты забьешь 10 из 10 ? Чего ж Левандовски не забил Мексике. Это тоже большой труд и мастерство

      0
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      Рейтинг: +18238

      Cleaner 1 час назад

      Да пишите ВСЕ ГОЛЫ на Чемпионате Мира на Роналду. Даже в тех играх, где Роналду не играл. Б Р Е Д.........................((((((((((((((((((((((((((((((((((

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